"الصحفيين" تعلن أسماء 145 متقدما للحصول على عضوية النقابة

أعلنت نقابة الصحفيين عن كشوف أسماء 145 زميلا وزميلة قدموا أوراقهم للحصول على عضوية النقابة جدول تحت التمرين من المؤجلين، ومن المقرر أن تعقد لجنة القيد على مدار يومي 1 و2 ديسمبر المقبل، حسبما أعلن خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة القيد بالنقابة.

وقررت لجنة القيد برئاسة خالد ميري، وكيل النقابة، فتح الباب للمؤجلين من لجنة تحت التمرين، في الفترة من 27 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2020، لاستكمال الأوراق، والتي تشمل خطاب جهة العمل وبرنت التأمينات، تمهيدا لانعقاد اللجنة.

وأكد "ميري" في بيان، أن اللجنة ستبحث فور انتهاء لجنة المؤجلين، فتح باب التقديم للجنة الجديدة تحت التمرين، وأن اللجنة تدرس أن تتضمن المقابلة التي ستجريها مع المتقدمين الجدد للجنة تحت التمرين أسئلة تحريرية، بالإضافة للأسئلة الشفوية المعتادة، استكمالا لعملها بضمان الشفافية الكاملة في اختيار المتقدمين للانضمام إلى النقابة.

وفيما يلي أسماء المتقدمين للقيد:

وكانت نقابة الصحفيين قد أعلنت أكتوبر الماضي كشوف نتيجة لجنة قيد المشتغلين التي عقدت مؤخرا، وتقدم لها 368 زميلا، للنقل من جدول تحت التمرين لجدول المشتغلين، في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الماضي.

وفتحت النقابة باب التقدم للجنة القيد لجدول المشتغلين في الفترة من 11 إلى 25 يوليو الماضي، وشمل ملف التقديم عددا من المستندات، وهي "خطاب المؤسسة وبرنت التأمينات وصورة كارنيه النقابة تحت التمرين".

وأكد ميري أنّ اللجنة تلقت طعونا على طلبات بعض الصحفيين الذين وردت أسماؤهم في الكشوف المعلنة للنقل لجدول المشتغلين، موضحا أنّ اللجنة ستفحص تلك الطعون.

وقال ميري، لـ"الوطن": "تلقينا طعونا على قائمة المشتغلين كما يحدث كل مرة في لجنة المشتغلين وسنواجه بها الناس"، لافتا إلى أنّ اللجنة حريصة على إعلان كشوف المتقدمين للجنة المشتغلين قبل انعقادها بوقت كاف، إيمانًا بحق الجمعية العمومية في متابعة ومعرفة كل ما يجري داخل النقابة، بحسب تعبيره.