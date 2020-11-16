رانيا يوسف لـ"الوطن": وافقت على "الآنسة فرح" لأننا في حاجة للضحك

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها وافقت على استكمال تصوير أجزاء مسلسل "الآنسة فرح" لحاجتها إلى الكوميديا.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنها ترى أننا في حاجة ماسة لتقديم الكوميديا في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن مسلسلها خفيف الدم وحظى بحب الشارع المصري والعربي، وتمنت أن تنل الحلقات الجديدة إعجاب الجميع مثلما فعل في جزئه الأول.

وشددت على أن الجزء الثاني مليء بالمفاجآت المحملة بكوميديا، والتي ستشهد نقلات جديدة لشخصية الأم "دلال" وطبيعة علاقتها بابنتها، والتي تجسد دورها الفنانة أسماء أبواليزيد.

في الموسم الجديد من "الآنسة فرح" تكمل حكاية فرح وعائلتها بمشاكلها وأفراحها والخلافات التي لا تتوقف، فبعدما مرت الأخيرة بحادث غير مجرى حياتها، تنطلق الأحداث الجديدة من داخل المستشفى لحظة وضع فرح لمولودها، وما يتبع ذلك من خطف للطفل لابتزازها، والكثير من التطورات الكوميدية.

وأبدت المنتجة سالي والي سعادة بالغة إزاء ردود الأفعال التي حققها الموسم الأول من مسلسل "الآنسة فرح"، مرجعة هذا النجاح إلي تفرد العمل وعدم انتشار طبيعته علي مستوي المسلسلات، إضافة إلي حالة التناغم بين الممثلين، والتزامهم بتوجيهات المخرج والكاتب الذي صاغ نصاً مختلفاً عن الشائع.

وتمنى المخرج وائل فرج، أن يحقق الموسم الثاني، نجاح الجزء الأول، مضيفًا: وأعتقد أن تقديمه على منصة "شاهد VIP"، هو أمر جيد جديد لأن المنافسة اليوم تدور رحاها بين المنصات على أفضل الأعمال الدرامية.

مسلسل الآنسة فرح، تأليف محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج، وبطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول، تامر فرج، ويتولى جورج عزمي رواية الأحداث بأسلوب طريف وسلس.