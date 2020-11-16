عضو مكافحة الفيروسات الكبدية: طريقة تعامل مصر مع فيروس سي غير مسبوقة

قال الدكتور إمام واكد، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن طريقة تعامل مصر مع فيروس سي والقضاء على 95% من إصابته أمر غير مسبوق في العالم، ونفذت الدولة المصرية 50 مليون مسح لكبار السن و10 ملايين مسح للأطفال في سن المدارس من سن 12 إلى 18 سنة.

وأضاف "واكد" خلال مداخلة هاتفية في الفقرة الإخبارية "أحداث اليوم" على فضائية "extra news" أن حملة مكافحة الفيروسات الكبدية اكتشفت 2 مليون إصابة و400 حالة في مصر وتم إعطاؤهم العلاج، مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية تتبنى عام 2030 للانتهاء من فيروس سي ولكن مصر نفذت ذلك قبلها بـ 10 سنوات وانخفضت نسب الإصابة من 15% إلى 10% ثم 7% وحاليا أقل من 0.5% أي نحو 400 ألف شخص فقط من إجمالي السكان في مصر بفضل مجهود أطباء مصر ومبادرة 100 مليون صحة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية تتخذ مصر نموذجا ناجحا في محاربة الفيروس تريد من دول العالم الثاني والثالث الاقتداء بها، ونفذت الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية عام 2019 المبادرة المصرية للكشف على كبار السن للتخلص من الإصابة بفيروس سي، ولكن لا توجد دولة حتى الآن حققت نفس النجاح المصري في محاربة الفيروس في الوقت الذي تسعى دول جورجيا وأنجولا وباكستان إلى تطبيق النموذج المصري.

وانطلقت مبادرة السيد رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية في عام 2016 من خلال تكليف كل قطاعات الدولة بالمشاركة وفي مقدمتها وزارة الصحة والسكان بتقديم الدعم الكامل لتلك المبادرة للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس سي والأمراض غير السارية لأكثر من 50 مليون مواطن مصري.