خطوات الحصول على "أراضي الإسكان" بالمدن الجديدة بالصعيد

خصصت إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،21 قطعة أرض بعدد 8 مدن جديدة بالصعيد، بهدف إقامة نشاط عمراني متكامل وجامعي وسكني وتجاري وإداري ومدارس.

وتستعرض "الوطن" كيفية الحصول على تلك الأراضي بنظام التخصيص الفوري الذي تتبعه وزارة الاسكان منذ مارس الماضي، وتفاصيل تلك القطع.

المدن التي تم تخصيص الأراضي بها

تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بالحي السياحي بمدينة أسوان الجديدة، بمساحة 20.3 فدان، لإقامة مشروع عمراني متكامل.

4 قطع أراضٍ بمدينة سوهاج الجديدة، بأنشطة (تجاري – إداري – نادٍ اجتماعي)،

4 قطع أراضٍ بمدينة قنا الجديدة، بأنشطة (تجاري – جامعة – مخبز).

4 قطع أراضٍ بمدينة أسيوط الجديدة، بأنشطة (تجاري – إداري – سكني – نادٍ اجتماعي).

قطعة أرض بمدينة المنيا الجديدة، بنشاط (تجاري – سكني).

3 قطع أراضٍ بمدينة الفيوم الجديدة، بأنشطة (تجاري – سكني – مدارس).

قطعة أرض بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، بنشاط (تجاري).

3 قطع أراضٍ بمدينة طيبة الجديدة، بأنشطة (تجاري – إداري – سكني – مدرسة).

خطوات الحصول على قطع الأراضي في المدن الجديدة بالصعيد

يتم الإعلان على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن كل الأراضى المتاحة للتخصيص بجميع المدن العمرانية الجديدة موضح بها (النشاط- الاشتراطات - السعر المبدئي).

يكون التقدم بطلبات الحجز للهيئة خلال المدة من (يوم 1 إلى يوم 15) من كل شهر، ولا يسمح بإتاحة التقدم بطلبات الحجز خارج هذه المدة، على أن يتضمن طلب الحجز الملاءة المالية المناسبة للمشروع؛ ويتسلم الحاجز عند تقدمه بطلبه صورة من الضوابط الموضحة أدناه ويطلع على كل القواعد والضوابط المتعلقة بطلب الحجز ويوقع بالتسلم والعلم النافى للجهالة.

يقدم مع طلب الحجز شيك مقبول الدفع بنسبة 10% من قيمة الأرض المطلوب تخصيصها مقابل جدية حجز، وذلك من جميع المتقدمين لحجز قطعة الأرض، ولا يقبل أى طلب غير مصحوب بالشيك المذكور.

يلتزم مقدمى طلبات الحجز بمراجعة الهيئة خلال أربعة أيام عمل تبدأ من يوم 26 من كل شهر لمعرفة موقف الطلبات المقدمة منهم وتسلم الإخطار المحدد به موعد ومكان انعقاد لجنة المفاضلة.

ولا يجوز لمقدمى الطلبات- فى حالة عدم الحضور للهيئة خلال الأيام المذكورة- الاحتجاج بعدم تسلم الإخطارات؛ ويكون موعد انعقاد لجنة المفاضلة أو موعد تقديم المستنــدات من (يوم 5 إلى يوم 10) من كل شهر بعد تسلم الإخطارات.

يحق للمتقدم للحجز العدول عن طلبه قبل يوم 26 من الشهر الذى تقدم فيه بطلبه؛ وفى حالة تخلف المتقدم للحجز عن الحضور فى المواعيد المحددة أو التخلف عن اتخاذ أى إجراء من الاجراءات المطلوبة اعتبارًا من يوم 26 من الشهر وحتى نهاية كل الإجراءات اللازمة لتخصيص قطعة الأرض يعد هذا عدولًا منه عن الطلب وتخصم الهيئة منه فى هذه الحالة نسبة 50% من قيمة جدية الحجز.

تشكل لجنة بقرار من المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية (ورئاسته) لإجراء (المفاضلة بين العروض أو إجراء القرعة)، وتضم اللجنة عناصر فنية ومالية وقانونية.

تلتزم لجنة المفاضلة بعقد الاجتماع بحضور المتزاحمين فى الموعد والمكان المحددين بالإخطارات المسلمة لهم وتجرى اللجنة المفاضلة بينهم وفقًا للأسس الآتية:

أ‌- فى حالة اختلاف عملة السداد الواردة بطلبات الحجز تكون الأفضلية للطلب الوارد به السداد بالدولار الأمريكى، وفى حالة التزاحم فيما بين الطلبات الوارد بها السداد بالدولار الأمريكي تكون الأفضلية للسداد الفورى لكامل الثمن ثم للأعلى نسبة دفعة مقدمة.

ب‌- فى حالة تساوى الطلبات من حيث عملة السداد بالجنيه المصرى تكون الأفضلية للسداد الفورى لكامل الثمن ثم للأعلى نسبة دفعة مقدمة.

ت‌- في حال التساوي يتم عمل قرعة بين المتقدمين.

ث‌- لا يجوز للجنة المفاضلة الموافقة على اشتراك أى متقدم للحجز حضر بعد الموعد المحدد لبدء أعمال اللجنة وانتهاء اجتماعها.

تعد لجنة المفاضلة محضرًا بنتيجة أعمالها على أن يثبت بالمحضر تاريخ وساعة بدء الاجتماع وتوقيع المتقدمين للحجز الحاضرين بالجلسة، وساعة انتهاء الاجتماع والقرار المتخذ وأسبابه، ويتم التوقيع على محضر الاجتماع من اللجنة .