"طلعت مصطفى" تتغلب على "كورونا".. 7.7 مليار جنيه مبيعات الربع الثالث.. و161% نمو في الأرباح

تغلبت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، على تراجع المبيعات خلال النصف الأول من عام 2020، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وعوضت هذا التراجع بتحقيق قفرة في المبيعات خلال الربع الثالث، لتتصدر السوق العقاري في مصر من حيث المبيعات في الفترة من يوليو-سبتمبر بقيمة 7.7 مليار جنيه، بزيادة 173.2% على أساس سنوي و 243.0% على أساس ربع سنوي، مما رفع مبيعات الأشهر التسعة الأولى من 2020 إلى 12.1 مليار جنيه، ودعم أداء المبيعات من خلال صفقة الشركة مع بنكي الأهلي ومصر بقيمة 4 مليارات جنيه.

وكانت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، قد عقدت اتفاقية شراكة منظمة بقيمة 4 مليارات جنيه مصري مع بنك مصر والبنك الأهلي المصري لتطوير مشروعات سكنية وتجارية وإدارية تمتد على مساحة 341 ألف متر مربع في مشروعاتها بمدينة الرحاب ومدينتي.

وارتفع رصيد الوحدات المباعة ولم يتم تسليمها للعملاء لمجموعة طلعت مصطفى القابضة في 30 سبتمبر لعام 2020، إلى 49.8 مليار جنيه تقريباً في 30 سبتمبر لعام 2020 مقابل 47.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، والناتجة عن الاستمرار في تطوير الاستراتيجية البيعية للمجموعة، وسوف يتم إثبات تلك الإيرادات كإيرادات في قائمة الدخل عند تسليم تلك الوحدات، وفقاً للجدول الزمني للتسليم خلال الفترة من 2020 حتى 2023.

ودعمت هذه المبيعات تحقيق مجموعة طلعت مصطفى القابضة، نتائج أعمال جيدة في الربع الثالث من عام 2020، حيث ارتفاع إجمالي الربح في الربع الثالث من عام 2020 بنسبة 77.3% على أساس سنوي و 135.3% على أساس ربع سنوي إلى 1.7 مليار جنيه، مما أفسح المجال لمعدل إجمالي أرباح بنسبة 29.9% ، مقارنة بـ 34.9% في الربع الثالث من عام 2019 و 32.3% في الربع الثاني من عام 2020.

ارتفع صافي الربح في الربع الثالث من عام 2020 بنسبة 72.7% على أساس سنوي و 161.2% على أساس ربع سنوي إلى 863.3 مليون جنيه، مما يفسح المجال أمام صافي الربح القومي بنسبة 14.8% ، مقارنة بـ 17.7% في الربع الثالث من عام 2019 و 14.4% في الربع الثاني من عام 2020.

جدير بالذكر أن طلعت مصطفي تُعد من كبريات الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر والشرق الأوسط، حيث أن لها باع طويل في هذا المجال وخبرة واسعة، وتتمتع بسجل حافل بإنجازاتها علي مدار 50 عاماً، قامت خلالها بتطوير أكثر من 33 مليون متر مربع من الأراضي وبيع أكثر من 90 ألف وحدة عقارية.

ويقدر عدد سكان مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في مشاريعها القائمة يبلغ 700 ألف مقيم، وفقًا لعرض المستثمرين في يونيو 2020 ، ويتركز بشكل أساسي في مدينة الرحاب ومدينتي ، مما يجعل المشاريع جذابة لمثل هذه المعاملات المنظمة بالإضافة إلى المشاريع غير السكنية الأخرى بسبب ارتفاع الإقبال.