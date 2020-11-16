عضو بمجلس الشيوخ: الإصلاح الاقتصادي ساعد مصر في مواجهة كورونا

قال محمود فيصل، عضو مجلس الشيوخ، إن الإصلاح الاقتصادي الذي تم في مصر عام 2016 جعل الاقتصاد المصري يصمد أثناء مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وجعل الدولة المصرية تتحكم في سعر صرف العملة مقابل الدولار الأمريكي.

وأضاف "فيصل" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الإصلاح الاقتصادي هو الذي ساعد الدولة لإنشاء برامج الحماية الاجتماعية والأمان الاجتماعي والشمول المالي.

وألمح أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لديها رؤية نافذة، حيث حرصت على عدم توقف عجلة الإنتاج رغم إغلاق أغلب الدول في العالم بسبب كورونا وتحاول هذه الدول حاليا تقليد الطريقة المصرية لإدارة الأزمة التي كانت واعية بالأخطار الاقتصادية لهذا التوقف.

وأوضح "فيصل" أن الرئيس السيسي كان حريصا مع بدء الموجة الثانية على دعم العمالة غير المنتظمة وزيادة المنتجات في بطاقة التموين، وزيادة الدخول للتخفيف على المواطنين.

وأشار إلى أن الدولة دعت القطاع الخاص مؤخرًا للمشاركة في المشروعات القومية من أجل توفير فرص عمل، وظهر ذلك في دعوة وزارة النقل القطاع الخاص للتشارك في منظومة النقل بعد دعوة وزارة التخطيط للقطاع الخاص، للمشاركة في المشروعات القومية.

وذكر عضو مجلس الشيوخ أن صندوق تحيا مصر موارده مُسخّرة لخدمة المواطنين، وظهر ذلك في دعم العمالة غير المنتظمة، لذا يجب على البعض الذى يرى أن أموال التصالح مع مخالفات البناء لن تصب في مصلحة المواطن عليه أن يعيد التفكير مرة أخرى، لأن الدولة المصرية تعيد تدوير المال لخدمة المواطنين وتخفيف العبء على المواطن بعد رفع الدعم جزئيًا على بعض الخدمات مثل الكهرباء والغاز ورفعه كليًا عن البنزين والمشتقات البترولية.