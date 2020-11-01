المالية: الإصلاح الاقتصادي ساهم في امتصاص الصدمات الناتجة عن كورونا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن منظومتي "التعليم والصحة" في حاجة إلى إنفاق ضخم، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن تحسين مستوى المعلمين المعيشي وتطوير المنظومة التعليمية، والإنفاق الذي يتم عليها الآن ما هو إلا خطوة في مشروع الألف ميل، وتابع: "الألف ميل تبدأ بخطوة".

وأضاف "معيط" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الدولة مؤمنة بأهمية الصحة تماماً كما تؤمن بأهمية التعليم، وتابع: "عاوز أساعد الطبيب والتمريض وعناصر المنظومة الصحية، إلى جانب تحسين المعدات الطبية التأمين الصحي الشامل".

ولفت وزير المالية، إلى أن جائحة كورونا تسببت في انهيار اقتصادات العديد من الدول حول العالم، إلا أن مصر حققت فائض أولى، وتحظى بنظرة إيجابية كبيرة لدى المؤسسات الدولية، وتابع: " مصر الدولة الوحيدة في إفريقيا والشرق الأوسط اللي مؤسسات التصنيف العالمية أثبتت أن اقتصادها عند نظرة ومستقبل مستقر".

وأكد "معيط"، أن الإصلاح الاقتصادي الذي اتبعته الدولة المصرية، هو الذي ساهم في امتصاص الصدمات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا.