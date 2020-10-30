نائب "مستقبل وطن": مجلس النواب اتظلم إعلاميا في ظل الإصلاح الاقتصادي

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن مجلس النواب الحالي كان أغلبه من المستقلين وهذا تسبب في مشكلة نظرا للآراء المتعددة وعدم وجود تكتلات حزبية، ولهذا السبب تم تدشين ائتلاف دعم مصر.

وأضاف الخولي، خلال كلمته في الجلسة الثانية من الصالون السياسي الذي تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، تحت عنوان: "الحياة النيابية في مصر.. التاريخ والمأمول"، أن مجلس النواب الحالي ظُلم إعلاميا وفي الشارع، لأنه جاء في ظل قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة.

وتابع الخولي، أن هناك فارقا كبيرا بين طلبات المواطن، ومصلحته، لأن المواطن من طلباته أن يحصل على الكهرباء كمثال ببلاش ولكن المصلحة أنه لا يمكن توفير له الخدمات دون سعر مناسب للكهرباء وباقية الخدمات.

وتشمل الجلسة الثانية، التي تديرها الإعلامية أسماء يوسف، خطاباً رئيسياً من ممثل اللجنة الوطنية للانتخابات، ويتحدث فيها كل من الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، عضو مجلس الشيوخ، وإبراهيم الشهابي، عضو مجلس أمناء التنسيقية، نائب محافظ الجيزة، ومحمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وطارق الخولي، مرشح التنسيقية لانتخابات مجلس النواب على القائمة الوطنية من أجل مصر، وحسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

فيما جاءت الجلسة الأولى التي أدارها الإعلامي أحمد عبدالصمد تحت عنوان: "سياسة بمفهوم جديد.. ثلاث سنوات على التنسيقية"، وتحدث خلا محمد موسى، عضو مجلس أمناء التنسيقية، نائب محافظ المنوفية، وأميرة العادلي، مرشحة التنسيقية لانتخابات مجلس النواب على القائمة الوطنية من أجل مصر، ومصعب أمين، المتحدث باسم التنسيقية، ومحمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وسيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، وعبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل.