"ديدي الصينية" تطرح أول سيارة كهربائية مطورة بالتعاون مع BYD

أعلنت الشركة الصينية "ديدي" أكبر شركات تقديم خدمات التوصيل من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية حول العالم، عن طرح سيارة كهربائية تم تطويرها مع شركة BYD لسائقيها في الأشهر المقبلة، بهدف خفض التكاليف في جميع أنحاء أكبر شبكة لطلب سيارات الأجرة في العالم.

ووفقًا للبيان المعلن من الشركة: "يعد الطراز D1 وهو النموذج الأول الذي تم تصميمه مع وضع خدمة النقل في الاعتبار، سيتم شحنه إلى شركاء التأجير للشركات الناشئة في العديد من المدن الصينية؛ والسيارة من صنع BYD ، وتتميز السيارة بأبواب منزلقة كهربائية ونظام مساعدة السائق.

وحسب ما ذكره بلومبرج: أعربت الشركة بداية العام 2018 عن نيتها التعاون مع مصنعي السيارات لإنتاج سيارات كهربائية مخصصة لخدمة حجز السيارات، وتأمل الشركة الصينية أن تقدم سيارة كهربائية EVs لتكون خيارًا أكثر كفاءة من السيارات التقليدية التي تستهلك الكثير من الوقود.

وحسب ما ذكره الموقع: "تنظر الحكومة الصينية إلى استخدام ديدي الموسع للسيارات الكهربائية، وتعطي لها أولوية وطنية قصوى، لخفض التلوث ، ووضع رؤية للمركبات الكهربائية للركاب والحافلات الكهربائية والمركبات الكهربائية التجارية لتمثل 20٪ من مبيعات السيارات الجديدة بحلول عام 2025".

ومن جانبها ناضلت الشركة الصينية لتثبت أنها أكثر من مجرد شركة أوبر الصينية، والتي تبلغ قيمتها 62 مليار دولار وفقًا لـ CB Insights ، وتتعافى من الحملة التنظيمية لعام 2018 على خدمة تجميع السيارات، وتفشي فيروس كورونا الذي أدى إلى تقليص معظم وسائل النقل.

وضمن خطط التوسع التي وضعتها الشركة؛ مشاركة الدراجة إلى توصيل البقالة لجذب المستخدمين والحفاظ عليهم، وقالت الشركة في نوفمبر الجاري أن عدد المستخدمين النشطين شهريًا عبر منصات Didi في الصين تجاوز 400 مليون مستخدم.