الصحة: فحصنا 19 مليون مواطن ضمن مبادرة "الأمراض المزمنة" في 6 أشهر

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن مبادرة "100 مليون صحة" أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتدرجت تحتها العديد من المبادرات، ليس فقط الكشف المبكر عن فيروس سي وعلاجه، لكن أيضًا شملت مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن مرض الأنيميا والتقزم لطلاب المدارس المستمرة حتى الآن.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحقيقة"، على شاشة "extra news"، أن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم فحصت حتى الآن 2.5 مليون طالب في المدارس على مستوى الجمهورية، فضلًا عن مبادرة رئاسية أخرى لعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وتم فحص فيها 19 مليون مواطن خلال 6 شهور فقط.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إلى أن أهمية مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وعلاجها تأتي في ظل أنها تستهدف الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وهم أصحاب الأمراض المزمنة، وتم فحص نحو 19 مليون شخص بينما إجمالي استهداف المبادرة 28 مليون شخص، وانطلقت المبادرة منذ 6 أشهر فقط.

وتابع: "المبادرة تستهدف فحص جميع المواطنين من الفئة فوق سن الـ 40 عاما للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاجها، وتقدم خدمات لمرضى السكر وضغط الدم والقلب، ويتم تقديم خدمة الكشف عن الاعتلال الكلوي لمرضى الأمراض المزمنة وتقديم التوعية الصحية للمتردين على المبادرة"، مناشدًا المواطنين ممن لم يصل عمرهم الـ 40 عاما أيضًا بالتوجه.

وواصل: "الناس اللي أقل من 40 سنة ويعانون من أمراض مزمنة عليهم التوجه لأماكن المبادرة للاطمئنان على أنفسهم، عندنا 5400 وحدة صحية ومركز طبي و750 قافلة طبية ثابتة، و758 أخرى قافلة متحركة، موجودة على مستوى محافظات الجمهورية، وممكن يعرفوا الأماكن من خلال الموقع الرسمي للوزارة "100 مليون صحة" أو الخط الساخن 15335".