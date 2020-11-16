الأم الباحثة عن عروسة لابنها في حفل زفاف: "لقيتها.. بيضا وعسولة"

قالت السيدة أحلام، الباحثة عن عروس لابنها في حفل زفاف وصاحبة الفيديو الشهير الذي انتشر على مواقع التواصل، إنها وجدت لنجلها عروسًا في نفس الحفل الذي انتشر مقطع الفيديو.

وأضافت "أم عمرو" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم": "كان معايا وكنت بشاغله ومكنتش عارفة إنه بيصورني أصلًا وشاورت له عليها وفي الآخر خالص راح شاور لي بدماغه".

وتابعت: "السقفة اللي انتوا شفتوها مش عشان الفرح، لكني سقفت عشان عمرو ابني قالي ماشي على عروسة، ولما رحنا البيت استأذني ينزل الفيديو، دخلت نمت والفيديو انتشر في يوم وليلة".

وأشارت إلى أنهما لم يتفقا على فعل كل ذلك قبل بداية الفرح: "مش بيروح معايا أفراح خالص وكل ما أروح فرح وأجيب له عروسة وأصورها من تحت لتحت يقولي لأ ومش حلوة وفي النهاية خالص قررت إنه ييجي معايا، عصلج وكويت له الطقم اللي بيحبه، وعصلج معايا على ساعة وقالي ساعتي اتكسرت لكن جه معايا في الآخر".

وحول مواصفات العروس التي اختارتها له، قالت "أم عمرو": "عسولة وبنت ناس طيبين وعارفينهم وناس كويسين جدًا، جت في دماغي بالصدفة، هي بيضا وقمورة، وعمومًا أنا مجوزة 5 ولادي وحريم ولادي بيحبوني".