بالكمامات.. جنوب سيناء تنظم حفل زفاف جماعي لـ27 عروسة من الأيتام

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تقدم دعم للأسر من ذوي القدرات الخاصة والأيتام، وجرى إنشاء وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، تهدف لخدمة المرأة المعيلة، وتقديم خدمات للسيدات، لتصبح منتجة وتستطيع مواجهة أعباء الحياة.

جاء ذلك خلال حفل تكريم ودعم شباب المحافظة المقبلين علي الزواج، الذي نظمته وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتنسيق مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، والمصرف المتحد.

وقال "فودة" إن العرائس الـ27 التزمن ارتداء كمامات خلال حفل الزفاف، وطالب الجميع باتباع الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها، للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن هناك عرس يقام سنويا للأسر غير القادرة، والأيتام وذوي الاحتياجات كل عام، للمساعدة بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي.

وأضاف المحافظ، أن هناك احتفالية يوم الاثنين المقبل، في القاهرة لتكريم عددا من سيدات مصر، اللائي تولين مناصب قيادية في العالم، والمحافظة سوف تكرم نائبة المحافظ، وبعض السيدات اللائي تولين مناصب قيادية، في جنوب سيناء.

وقال اللواء خالد فودة إن الحفل العرس سيكون كل 6 أشهر، بالتحديد في شهري أكتوبر بمناسبة احتفالات اكتوبر، وفي مارس من كل عام، احتفالا بعودة طابا إلى أحضان مصر، وسوف يشمل كل أبناء المحافظة علي مستوي المدن.

وقدم المحافظ، الشكر الي الجهات التي تبرعت بمساعدات عينية ومادية، مؤكدا أنه جرى اليوم الاحتفال بنحو 27 عروسة، ومنتظر أن يزيد العدد إلى 100.

في سياق متصل، قال عصام عبدالرحمن، المستشار الإعلامي لمؤسسة صناع الخير، إن المؤسسة تدعم زواج 25 فتاة يتيمة بجنوب سيناء.

وقدمت مؤسسة صناع الخير للتنمية، وضمن مبادرتها "فرحة" لدعم زواج الفتيات اليتيمات، مساعدات مالية لعدد 25 فتاة يتيمة، من قري ووديان وتجمعات ومراكز جنوب سيناء المختلفة، لدعمهن في إتمام زفافهن.

وأوضح "عبدالرحمن" أن صناع الخير، وهي تنفذ مبادراتها الخيرية الإنسانية، تحرص علي الوصول بالخدمة لكل مصري مستحق، علي كل شبر في أنحاء الجمهورية، وبخاصة أهالينا من سكان القرى الأشد احتياجا والمناطق النائية وسكان الوديان والتجمعات القبلية والحدودية.

وأشار المستشار الإعلامي، أن مبادرة "فرحة" تستهدف دعم فتيات الأسر غير القادرة في بناء أسرة جديدة، وأنها دعمت حتي الآن 300 فتاة من المحافظات المختلفة، في إتمام زفافهن.