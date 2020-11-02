"متاح عروسة بكل الجنسيات".. تفاصيل القبض على راقصة بتهمة تسهيل الدعارة

"متاح عروسة مصرية وخليجية وأجنبية"، بهذه الكلمات أنشات راقصة في أحد الملاهي الليلية حسابًا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بهدف ممارسة نشاط إجرامي تخصص في التحريض على الفسق والفجور.

واستغلت المتهمة عملها في الملاهي الليلية وقامت بجمع فتيات صغيرات بهدف تنسيق علاقات جنسية مع راغبي المتعه الحرام، مقابل مبلغ مالي 5 آلاف جنيه، كما اتفقت مع موظف لكتابة عقود زواج عرفي مع رجال الأعمال والأثرياء العرب، "وفق ما جاء بتحريات المباحث".

تم ضبط المتهمة 3 فتيات والموظف، وبحوزتهم 18 عقد زواج عرفي من مصريين وأجانب، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود صفحة بأحد المواقع على شبكة الإنترنت تحتوي على العديد من صور الفتيات المخلة وبعض العبارات التي روجت خلالها للترويج عن القاصرات لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالي، وتحت ستار الزواج العرفي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم تحديد القائمة على إدارة الصفحة، واستهدافها وضبطها بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة.

وتبين أنها تعمل راقصة فى ملهي ليلي وبصحبتها 3 فتيات قاصرات دون عمل، وبمواجهتهما أقرتا باعتيادهما ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع راغبي المتعة مقابل مبلغ مالي عبر شبكة الإنترنت عن طريق الصفحة المشار إليها، كما تم ضبط هاتف محمول خاص بإحدى المتهمات محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بنشاطها، واتخذت الإجراءات القانونية.

وبمواجهة الفتيات اعترفن على الراقصة وقررن في محضر الشرطة أنهن تعرفن على المتهم الاول "الراقصة" بإحدى الكافيهات الشهيرة بمنطقة الزمالك، وطلبت منهن العمل في شركه لديها لإقامة حفلات في الشقق المفروشة مقابل مبالغ باهظة، وكشفن الفتيات في اعترافهن أن المتهمة تقوم بالترويج للحفلات الجنسية تحت ستار الزواج العرفي.