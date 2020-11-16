مواسير لمنع الصعق بأعمدة الكهرباء في الدقهلية.. ومواطنون: مبادرة فاشلة

ما بين لحظة وأخري يشتكي المواطنون في محافظة الدقهلية من الصعق الكهربائي للبشر والحيوانات من أعمدة الإنارة التي حصدت أرواح كثيرة خلال سقوط الأمطار على مدار الأعوام الماضية، ما دفع الأهالي إلى تدشين مبادرات لإنقاذ المارة تنوعت بين عزل الجزء الأسفل من الأعمدة، أو تغيير العوازل العلوية.

وبادر مجلس مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية بتغطية الجزء السفلي من أعمدة الكهرباء، والذي يمكن أن تطوله أيدي المارة، لتجنب خطر الصعق بالكهرباء خلال فصل الشتاء، وذلك عن طريق تغطية جزء من الأعمدة بمواسير من البلاستيك.

وخرجت المبادرة بقيادة عماد ميلاد، نائب رئيس مركز نبروه، وبتعليمات الدكتور رضا قويطة رئيس المركز، لتغطية كافة أعمدة الكهرباء خلال فصل الشتاء، وبدأ تنفيذ المبادرة وتمت تغطيه جزء من أعمدة الكهرباء بشارع الجمهورية وجاري استكمال تغطيه كافة الأعمدة بشوارع المدينة.

واعترض فريد وهدان، أحد المواطنين، علي الفكرة ووصفها بالفاشلة وقال :"لن توفى بالغرض بل إهدار مال وإتلاف مواسير فقط لأنه عندما تبلل الماسورة البلاستيك بالمياه البلاستيك نفسه سيوصل كهرباء عن طريق المياه والرطوبة بالإضافة إلى العمود مثبت بجزء منه فى الأرض والأرض المبللة توصل كهرباء في محيط العمود وسيصعق اى حد لأن الكهرباء بتكون شديدة مع المياه والرطوبة العالية

واتفق حليم حامد، أحد المواطنين، معه قائلا :" الناس اللي بتقول لفتة جميلة ومجهود طيب كان الأفضل تسأل أهل الاختصاص قبل ما تعمل أي شيء لكن أحنا شعب فاكر نفسه عارف كل حاجة ، فالمياه موصل للكهرباء فالأولي أن يكون هناك عزل للأسلاك" وأكد محمد صديق، أحد المواطنين، أن العزل يجب أن يكون للأسلاك عبر قطعة من الفخار وتكلفتها قليله جدا".