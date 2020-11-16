إنشاء 1176 بئراً لتخزين مياه الأمطار في القرى الأكثر احتياجاً بمطروح

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطرح، قبل قليل، أول مؤتمر من نوعه لمناقشة أفضل السبل لحصاد مياه الأمطار، وذلك بعد أن شهدت المحافظة سقوط كميات كبيرة من الأمطار على مدار الأيام القليلة الماضية، بحضور العميد حاتم السبع، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وجميع الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

وقال "شعيب" إن الهدف من المؤتمر وضع الخطط العلمية المدروسة، والتنسيق بين خطط الجهات المعنية، مع إمكانية التعديل في الخطط، بما يتوافق مع المتغيرات المناخية، وحصر الاحتياجات والإجراءات العاجلة والآجلة، بعد حصر جميع الملاحظات خلال موجة الطقس الأسبوع الماضي، وما شهدته عدد من مدن المحافظة من سقوط أمطار غزيرة لم تشهدها مطروح منذ نحو 36 عاماً، تقدر بملايين الأمتار المكعبة من المياه، لزيادة الاستفادة منها في أغراض الشرب والزراعة.

وأضاف محافظ مطروح أنه يوجد عدد 73 مخراً للسيول في نطاق المحافظة، منها 51 مخراً بمدينة مرسى مطروح، و8 مخرات بمدينة النجيلة، و6 بمدينة براني، و5 مخرات بمدينة السلوم، إضافة إلى مخرين بسيوة، ومخر بمدينة الضبعة.

ووجه المحافظ بتحديد جميع المسارات والمعوقات التي تواجهها، لعمل التحويلات اللازمة لمجرى السيل، مع وضع مقترحات لنقل المنازل التي تقع أمام مجرى السيول لحماية المواطنين، ومقترحات عمل دراسة مسحية لمعرفة ميول السيل، وعمل السدود المحولة لمجرى السيل أو سدود الإعاقة للمياه، وفقاً للمواصفات الفنية والهندسية، وتحديد وتقسيم مدى خطورة الوديان من حيث الرئيسية والفرعية وكيفية التعامل معها، مع مراجعة المعديات "البرابخ"، ومواسير سحب المياه، وفقاً لأقصى كميات اندفاع للمياه لتوسعة الأقطار الموجودة أو زيادة أعداد المواسير.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من الجهات المعنية بالأمطار لمشروعاتها الحالية في إطار حصر مياه الأمطار والاستفادة منها، وعمل صيانة وإعادة تأهيل عدد 15 بئر "نشو"، وصيانة وإعادة تأهيل لعدد 87 بئر "روماني"، وإنشاء عدد 14 بئر "نشو" لاستزارع نباتات المراعي، من خلال مركز التنمية المستدامة، و طرح عدد 50 خزان أرضي، بسعة 100 متر مكعب، موزعة على مراكز المحافظة الساحلية السبعة، من الحمام شرقاً وحتى السلوم غرباً، لحصاد مياه الأمطار من خلال إدارة المياه الجوفية والري، وإقامة 1150 بئر "نشو"، تم تنفيذ 440 بئراً منها، و200 سد، و26 بئر "روماني"، من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى، وطرح إقامة 500 خزان أرضي بسعة 100 متر مكعب، من خلال مركز التنمية المستدامة، وإقامة 200 بئر، و12 خزان ضمن خطة المحافظة، لإقامة الآبار والخزانات، وإنشاء 100 بئر، ورفع كفاءة 20 بئر "روماني"، وإنشاء 5 خزانات، سعة 500 متر مكعب، و3 خزانات سعة 250 متر مكعب، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، و280 بئراً موزعة على 8 قرى من القرى الأكثر احتياجاً.

ووجه محافظ مطروح بإجراء دراسة وافية لجميع الوديان ومخرات السيول بالمدن، مع تشكيل لجنة من إدارة الموارد المائية والري ومركز التنمية المستدامة والزراعة وتنمية القرية ومجالس المدن، وجميع الجهات المعنية، لدراسة المقترحات، والتوصيات التي يتم طرحها، والتي يمكن تنفيذها بالفعل، ومنها دراسة إقامة ترعة مبطنة مع الاتجاه العمودي لمجرى السيل، لتجميع المياه والاستفادة منها، أو عمل بحيرات صناعية بمجرى الوديان الصخرية، وإقامة سدود ترابية بعدد من المواقع، والتنسيق بشأن الاعتمادات المالية اللازمة ومخاطبة الجهات المعنية.