خريطة سقوط الأمطار بالقاهرة والمحافظات حتى 22 نوفمبر

حددت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، المناطق المتوقع سقوط الأمطار عليها، خلال الفترة من الثلاثاء وحتى الأحد الموافق 22 نوفمبر.

وترصد "الوطن"، أماكن سقوط الأمطار بالقاهرة والمحافظات لتوخي الحذر والقيادة بها، وفقا لما أعلنته الأرصاد الجوية في بيان لها، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

خريطة سقوط الأمطار الثلاثاء 17 نوفمبر

نشرت الأرصاد توقعاتها بشأن المناطق المعرضة لسقوط أمطار، حيث تتعرض بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري لأمطار خفيفة على الإسكندرية، مطروح، رشيد، بلطيم، بورسعيد، العريش، ورفح، كفر الشيخ، البحيرة، والدقهلية.

خريطة سقوط الأمطار الأربعاء 18 نوفمبر

توقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، الإسكندرية، مطروح، السلوم.

بينما تكون الأمطار خفيفة على بعض المناطق، دمياط، بورسعيد، والعريش.

خريطة سقوط الأمطار الخميس 19 نوفمبر

كما أعلنت الأرصاد الجوية أن هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق السواحل الشمالية، الإسكندرية، مطروح، السلوم، رشيد، وبلطيم، بينما تكون الأمطار متوسطة على بعض مناطق، دمياط، بورسعيد، العريش، ورفح.

بينما تقل الأمطار على الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، فتكون خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، والمنوفية، حلايب، شلاتين، ورأس بناس.

خريطة سقوط الأمطار الجمعة 20 نوفمبر

أما عن حالة الأمطار المتوقعة الجمعة، فتكون متوسطة إلى عزيرة على بعض مناطق السواحل الشمالية، على الإسكندرية، مطروح، السلوم، رشيد، بلطيم، بورسعيد، العريش، ورفح.

أما على مناطق الوجه البحري فتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، والمنوفية.

خريطة سقوط الأمطار السبت 21 نوفمبر

أوضحت الهيئة أن هناك توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على بعض مناطق السواحل الشمالية، على الإسكندرية، مطروح، رشيد، السلوم، بلطيم، بورسعيد، العريش، ورفح.

خريطة سقوط الأمطار الأحد 22 نوفمبر

تكون هناك أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، على الاسكندرية، مطروح، السلوم، رشيد، بلطيم، بورسعيد، العريش ورفح.

ونوهت الهيئة لاتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، مشيرة إلى أن تنبؤات الأمطار يتم تحديثها بصورة يومية.