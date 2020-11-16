محافظ مطروح: ترميم خط سكة حديد السلوم.. وإزالة بؤر مياه الأمطار

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن انتهاء أعمال مركز ومدينة مرسى مطروح وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح لإصلاح وترميم أسفل خط السكة الحديد "مطروح - السلوم" بمنطقة وادى ماجد، وفى انتظار لجنة فنية من هيئة السكة الحديد للمعاينة الفنية قبل إعادة تشغيل الخط المتوقف حتى استقرار الأحوال الجوية وانتهاء أعمال الصيانة.

من ناحية أخرى تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ،أمس الأحد، جهود مدن المحافظة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى سحب وشفط تراكمات مياه الأمطار على الطريق الدولى الساحلى وبمداخل المدن لتيسير حركة المواطنين والسيارات.

وكثف مركز مدينة الحمام برئاسة وجيه عبد الرازق وإشراف رمضان الباجورى نائب رئيس المدينة جهود سحب تراكمات مياه الأمطار، مع الدفع بمعدات الحمله الميكانيكية بـ٣ سيارات كسح وموتور شفط مياه حيث تم كسح مياه الأمطار من الطريق الدولى الساحلى وشوارع المدينه الفرعية، وجارى العمل على كسح مياه الأمطار من أماكن تجمعها لتيسير سير العمليه المرورية.

واستمرت جهود مدينة الضبعة برئاسة العميد محمد فوزى رئيس المدينة فى سحب مياه الأمطار خاصة بالمناطق التى شهدت سقوط أمطار غزيرة بقري الضبعة ومنها قرية جلال حيث تم سحب تراكمات مياه الأمطار من شارع الفتح.

ووجه محافظ مطروح باستمرار المتابعة الميدانية بمدن المحافظة لصرف تراكمات مياه الأمطار أوى باول مع حالة الطقس غير المستقرة والمتابعة على مدار الساعة مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وتكاتف جميع الجهود للجهات المعنية.

كانت مطروح تعرضت لموجة من الطقس السىء على مدار الأيام الأخيرة، وتسببت مياه الأمطار الرعدية الغزيرة، فى إنهيار أرضى، أسفل خط سكة حديد مطروح المتجة إلى السلوم، وتوقف الخط عن العمل تماما، بالإضافة إلى وجود تجمعات أمطار فى مدينة الحمام شرق أمطار، وبعض المناطق الأخرى، والعمل المكثف على إنتشالها من الجهات المختصة.