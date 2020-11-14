لميس الحديدي: صلاح التقط الصور في حفل زفاف شقيقه بسبب الضغط الاجتماعي

علقت الاعلامية لميس الحديدي، على الجدل المثار حول إصابة محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا المستجد، حيث أعلن اتحاد الكرة إيجابية المسحة الثانية التي خضع لها بالأمس، بعد يومين من حضوره حفل شقيقه.

وقالت الحديدي خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "ON": "البعض يتساءل عن مدى تسبب صلاح في إصابته بفيروس كورونا، أكيد جزء فيه غلط وفيه جزء فيه ضغط اجتماعي وده له علاقة بحب الناس لمحمد صلاح خاصة مع وجود مناسبة زي فرح شقيقه وفيها الأقارب وأهله وناسه".

وأضافت: "الناس تريد التقاط الصور معه، وهو جانب اجتماعي مهم في حياته، كان لازم يتصور معاهم وإلا كانوا هيقولوله له خليك وسطنا إنت كبرت علينا؟ ودي نوعية الضغط الاجتماعي اللي ممكن يتعرض له لاعب زي محمد صلاح".

وتابع، أن الضغط الاجتماعي عليه لا يمكن أن يتحمل وحده مسؤولية إصابته بكورونا، وهناك مسؤولية تقع على عاتقه أن يقي ويحمي نفسه لأنه مسؤول ومهم جدا في المنتخب المصري وعضو مهم في ليفربول.

وأردفت: "قلت قبل كده مفيش حد هيمشي ورا الناس يقولهم البسوا الكمامة وكده لكن كل شخص مسؤول عن حماية نفسه وده واجب اجتماعي على صلاح لأنه قدوة لكن معلش كان هناك ضغط عليه".