لميس الحديدي للمواطنين: أرجوكم التزموا ولا تدفعوا الدولة إلى الإغلاق

علقت الاعلامية لميس الحديدي، على الانتقادات التي أثارها عقد مهرجان الجونة مؤخرًا، إذ تزايد عدد إصابات فيروس كورونا بين الفنانين المشاركين فيه، قائلة: "الناس اللي بتقول أنتم سايبين السينمات وسايبين المهرجانات؟ الدولة حتى هذه اللحظة، وفي ضوء أرقام الوضع الوبائي على الأرض، مش عايزة تقفل الأنشطة، لا نريد أن يكون هناك غلق جزئي للنشاطات، الحاجات دي فيها أكل عيش للناس، سواء مطاعم أو سينمات أو حتى المهرجانات".

وأضافت الحديدي، خلال تقديم برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "ON": "لكن الناس لازم تاخد بالها لابد أن تقوم بالتباعد والكمامة بقت جزء من حياتنا، وقدامنا حلين إما نقفل وإحنا مش عايزين؟ أو نتعايش ونتعلم كيف نحمي أنفسنا الدولة مسؤوليتها تجهيز الأماكن والمستشفيات وتوفير الادوية وتغلق إذا اضطررنا لذلك لكن المواطن بالأساس عليه مسؤولية حماية نفسه ومن حوله".

وأوضحت: "الفيروس بقى جامد مرة تانية، وحولنا ناس كتيرة مصابة، وبدأنا نكلم أطباء من أول وجديد، وندخل ناس المستشفيات بعد شهور طويلة، ومش بس كبار السن بقى حوالينا شباب كتير في أعمار 18-25 سنة، بدأوا يصابوا ويجيلهم الفيروس، بعضهم بلا أعراض، وبعضهم بأعراض صعبة جدًا، أرجوكم خدوا بالكم من نفسكم لا تدفعونا نحو الإغلاق خلونا نتنفس شوية ولا تدفعوا الدولة إلى الإغلاق الجزئي أو أكبر من ذلك ".