طبيب: قوة فيروس كورونا زادت 13 مرة خلال المرحلة الحالية

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوربية الشرق الأوسطية، إنه يوجد في دولة إيطاليا موجة كبيرة لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وهي المرحلة الرابعة التي بدأت بعد انتهاء فصل الصيف وفتح المدارس في شهر سبتمبر الماضي لافتا إلى زيادة قوة الفيروس 13 مرة في المرحلة الحالية.

وأضاف "عودة" في مداخلة عبر برنامج "سكاي بي" في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" أن الإصابات بعد زيادة الحركة مرة أخرى وفتح المراكز الليلية والنشاطات الشبابية ولكن هناك استقرارا في معدل الإصابات منذ 5 أيام وهناك متابعة دورية انتظارا لانخفاضه مرة أخرى.

وأوضح عودة أنه لا يوجد شيء يسمى الموجة الثانية لكورونا فهي موجة كبيرة تضم مراحل كبيرة وحاليا هي المرحلة الرابعة لأن تسميتها بالموجة الأولى يجعل المواطنين يعتقدون أنها انتهت.

وتابع الفيروس ارتفعت قوته 13 مرة في المرحلة الحالية وانخفض معدل الأعمار المصابة إلى 40 عاما بعد أن كان 65 عاما مع عدم وجود أعراض خطيرة كما كان في المرحلة الأولى.

وألمح إلى أن إيطاليا تُجري 215 ألف مسحة يوميا، وتنتظر أن تقل شدة العدوى إلى 1% بعد أن ارتفعت إلى 4% لفتح التنقل بين المدن الإيطالية.

وأشار رئيس الرابطة الأوربية الشرق الأوسطية، إلى أن المصابين في الوقت الحالي عليهم المكوث 5 أيام في المنزل للعلاج دون الحاجة إلى الذهاب إلى إجراء مسحة "بي سي آر" في ظل الأعراض المعروفة مثل فقدان الشم والتذوق والحنجرة وجفاف الحلق وارتفاع درجات الحرارة وعلى الشخص التواصل مع الدكتور لمعرفة مدى ضرورة إجراء أشعة على الجهاز التنفسي مطالبا بضرورة تناول فيتامينات دي وسي عند الإصابة بالفيروس.