فرنسا.. عدد المصابين بكورونا في المستشفيات يصل إلى مستوى قياسي

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية عن وصول عدد المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات إلى مستوى قياسي.

وارتفعت حصيلة المصابين الذي تم نقلهم إلى المستشفيات بواقع 416 شخصا يوم الاثنين، ليصل العدد الإجمالي إلى 33497 مصابا، بحسب شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وسجلت السلطات الفرنسية كذلك 506 حالات وفاة جديدة، ليصل عددها الإجمالي إلى 45054 حالة.

كما تم تسجيل 9406 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في البلاد، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بدء انتشار الوباء، مليونا و991 ألفا و233 حالة.

وتشير بيانات السلطات الفرنسية إلى أن متوسط إصابات الأيام السبعة الأخيرة استمر بالانخفاض خلال اليوم الثامن على التوالي.

وكان وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران قد صرح يوم الأحد بأن السلطات قد فرضت سيطرتها على انتشار الوباء، وأن البلاد قد تجاوزت ذروته.