محافظ الغربية: زيادة طفيفة في حالات كورونا.. ولا تعليق للدراسة

قال الدكتور طارق راشد، محافظ الغربية، إن مدينة المحلة شهدت أمطارا غزيرة اليوم ولكن لمدة 5 دقائق فقط وتم التعامل معها بنجاح ولم تؤثر على الطرق، مشيرًا إلى أن المحافظة لم تشهد موجة سيئة من الطقس السيئ ولم يتم تعليق الدراسة.

وأضاف راشد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن كل الجهات مستعدة للتعامل مع أي كمية أمطار وفي أي توقيت، من خلال عربات الشفط وتنظيف المصارف وفي حال وجود أجواء سيئة سيتم تعليق الدراسة.

وأشار إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، تتزايد في المحافظة ولكنها زيادة طفيفة لا تدعو للقلق وهناك حملات حاليا لتكثيف التوعية للمواطنين، وكان هناك حملة اليوم في مدينة طنطا بالأتوبيسات والميكروباصات للتشديد على ارتداء الكمامة.

وأوضح راشد أن الحالات التي تم اكتشافها في المدارس أو الجامعات لم تستدع غلق أي مدرسة أو فصل في المحافظة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 101046 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 220 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.