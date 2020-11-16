الأوقاف تنهي خدمة إمام وخطيب في مطروح

أنهت إدارة الموارد البشرية بمديرية أوقاف مطروح، اليوم الإثنين، خدمة أحمد عواد أحمد محمد، إمام وخطيب بمديرية أوقاف مطروح لتبنيه أفكارًا لا تتسق وفهم صحيح الدين.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف مطروح على جميع الإدارات التابعة ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.

كما حذرت الوزارة من أنها ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه كل من يثبت انضمامه إلى جماعة محظورة أو تبنيه فكرًا متطرفًا، أو قيامه بأعمال تحريضية أو تخريبية ولو عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وأصدرت الوزارة قرارا أمس، بإنهاء خدمة أحمد جلال عبدالله، إمام وخطيب بمديرية أوقاف الدقهلية.

وقالت الوزارة، في بيان: "أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف خدمة أحمد جلال عبدالله، إمام وخطيب بمديرية أوقاف الدقهلية، وذلك طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية".

بدوره، قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في تصريحات له عبر موقع وزارة الأوقاف، إنه على الداعية أن تكون دعوته خالصة لله دون انتماء لأي فصيل، وينبغي أن يحرص على تحصيل العلم وإتقان اللغة العربية، وألا ينتمي لأي جماعة، بل الانتماء لله والوطن والأزهر الشريف.

كما دعا إلى ضرورة نبذ التشدّد والتدين الشكلي والبعد عن الانحراف الفكري مع العمل بفقه التيسير، وبث روح التفاؤل والأمل لبناء الوطن.

وأوضح الوزير أن النفع العام يخلص النفس البشرية من الشح والأنانية، ويسهم في بناء جسور التعاون والتراحم بين أبناء المجتمع، ويرسخ فقه العيش المشترك بين البشر جميعاً، والنفع العام يشمل كل ما يحقق مصالح البلاد وديننا دين التكامل والتراحم والتعاون والإيثار لا الأثرة، على أن نُحسن فهمه ونقدمه للناس خالصاً نقيا مما لحق به من زيف وتحريف الجماعات الضالة المضلة المنحرفة المغرضة.

وأوضح الوزير أنه لا مكان لمتشدد أو متطرف أو منتمٍ لأي جماعة أو تنظيم متطرف أو متشدد بين صفوف أئمتنا أو على منابرنا، وأن الوزارة تعمل على أن تسري هذه الروح اللافظة الرافضة للتشدد والمتشددين بين جموع الأئمة والعاملين بالأوقاف حتى تصبح روحًا جماعية لا تسمح باختراق صفوف الأوقاف من أي تيار.