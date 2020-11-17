تامر حسني وأحمد سعد وحسن يوسف فنانون عانوا من لعنة السوشيال ميديا

أصبحت السوشيال ميديا مصدر قلق لعدد كبير من نجوم الفن خلال الفترة الماضية، وكان أبرزهم المطرب تامر حسني بعد مشكلته هو وزوجته بسمة بوسيل أثناء صلحه لها حيث حذرها من السوشيال ميديا.

وتضمن البوست الذي نشره عبر السوشيال ميديا "بسمة حبيبتي.. للأسف أنتي مفكرتيش كويس وسلمتي ودنك لشر السوشيال ميديا عشان كام تعليق كلامهم فارغ، نسوكي إنك عرفتيني وأنا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي عرفتيني وحبيتيني بيها، إزاي وصلوكي للزعل والبُعد فترة".

واستكمل: "المهم أنا مش هزعل منك، ولا يرضيني زعلك، إنتي حبيبتي وأم ولادي، وأنا ضهرك وسندك مهما حصل، بس اللي عايز أقوله، لعل نكون سبب خير في توعية ناس كتير".

واستطرد تامر حسني: "بيننا حب غالي وحياة كريمة، وأولادنا وبيتنا أغلى ما فيها، متهورة بس بحبك".

وأيضا المطرب أحمد سعد بحذفه هو وخطيبته علياء بسيوني للصور التي تجمعهما عبر السوشيال ميديا الخاصة بهم ليعلق على شائعة انفصالهما، وقال سعد لـ"الوطن": أنا وعليا سمن على العسل ولكننا قررنا أن نعيش حياتنا بشكل خاص جدا دون انتشار لأن فيه مشاكل بين الأشخاص تكبر وتنتشر، وهناك اهتمام كبير بحياة الفنانين وقررنا أن تكون حياتنا خاصة وحذف صورنا.

وأضاف: ونعيش حياة جميلة وزي الفل دون مشاكل ولكن اخترنا الخصوصية.

الفنان حسن يوسف طالته لعنة السوشيال ميديا بعد انتشار شائعة مرضة ليرد قائلا "إنه بخير ويتمتع بصحة جيدة"، مضيفاً أن هذه الشائعة أصابته بالضحك، لا سيما وأن شائعات مرض الفنانين أو ادعاء وفاتهم أصبحت منتشرة كثيراً خلال الآونة الأخيرة.

وأكد الفنان أن هذه الشائعات ليست عشوائية وإنما ممنهجة، ولكنها لا تزعجه بشكل شخصي، وإنما تزعج أقاربه وأبناءه المقيمين خارج مصر - وفقاً لكلامه.

وأيضا الفنان خالد ذكي نالته شائعة المرض التي انتشرت في نفس اليوم عبر السوشيال ميديا ليعلق قائلا لـ"الوطن": "أنا الحمد لله كويس وبكلمكم أهوه، صحيت من النوم فجأة، لقيت سيل من الاتصالات ومداخلات في التلفزيون للاطمئنان على صحتي".

وأضاف خالد: أشكر كل من اهتم وسأل عني، لنفي هذه الشائعة السخيفة، التي لا أعلم ما الغرض منها ومن مصدرها؟.

ويواصل زكي: "لا يوجد لدي أي حسابات على السوشيال ميديا لا فيس بوك ولا إنستجرام، لذلك علمت بشائعة مرضي من خلال عدد الاتصالات التي انهالت علي من الصبح".