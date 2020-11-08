عمرو سلامة: "ما وراء الطبيعة" دخل قوائم الأعلى مشاهدة في أوروبا

أعرب المخرج عمرو سلامة عن سعادته، بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "ماوراء الطبيعة"‏ في مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية.

وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الشهير "فيس بوك": مسلسل "ما وراء الطبيعة" بعد أن تصدر قوائم الأعلى مشاهدة في معظم البلدان العربية، دخل اليوم قوائم الأعلى مشاهدة في عدد من الدول الأوروبية مثل فرنسا والنمسا ولوكسمبرج، وما زلنا نحلم بالمزيد.

مسلسل "ما وراء الطبيعة" يعرض على منصة "نتفليكس"، وهو مأخوذ عن سلسلة روايات بنفس الاسم للكاتب الكبير الراحل أحمد خالد توفيق، وتتمحور كل حلقة حول الأساطير الشهيرة في روايات "ما وراء الطبيعة"، لتكون كل حلقة بمثابة فيلم مستقل، وفي نفس الوقت كل الحلقات مترابطة في عنصر مشترك وهو "بيت الخضراوي"، المحرك الأساسي للأحداث في الموسم الأول.

وكان المخرج عمرو سلامة كشف في وقت سابق عن أسماء 6 حلقات من مسلسل "ما وراء الطبيعة"، حيث كتب عمرو سلامة على حسابه على فيس بوك، "عشر أيام والمسلسل سيكون متاح على نتفليكس، بس أنا شوفته قبلكم ومتفائل.. وقولت أغششكم أسامي الحلقات"، وجاءت الأسماء هي، أسطورة البيت، وأسطورة لعنة الفراعنة، وأسطورة حارس الكهف، وأسطورة النداهة، وأسطورة الجاثوم، وأسطورة العودة للبيت".

العمل من إنتاج كلاً من محمد حفظي وعمرو سلامة المخرج والمنتج التنفيذي، وتمّ تصوير المسلسل في مصر ليعكس التزام نتفليكس لصناعة محتوى مصرياً أصلياً تستمتع به الجماهير حول العالم.

"ما وراء الطبيعة" من بطولة أحمد أمين، رزان جمّال وآية سماحة، رؤية وإشراف إبداعي عمرو سلامة إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري المنتج التنفيذي عمرو سلامة ومحمد حفظي، وكتابة الكاتب الرئيسي عمرو سلامة، وفريق الكتابة محمود عزت و دينا ماهر وعمر خالد.