قاتل خالته في بولاق الدكرور: "مكنش قصدي أموتها هي اللي صحيت من النوم"

"أنا كنت عاوز أسرق خالتي بس مكنش قصدي أقتلها" اعترف عامل بتفاصيل قتل خالته داخل منزلها بمنطقة بولاق الدكرور.

وأضاف المتهم فى تحقيقات النيابة: "روحت شقة خالتي بحجة أطمن عليها وحبيت أغفلها وهي نايمة وأسرقها صحيت"، مشيرا المتهم إلى أنه أمسك السكين واعتدى عليها بالضرب دون وعي.

وقررت جهات التحقيق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا يفيد بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقتها بمنطقة بولاق الدكرور تم تشكيل فريق من ضباط المباحث تحت قيادة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، والعقيد أيمن الشرقاوي مفتش قطاع الغرب، إلى محل الواقعة وتبين أن السيدة في العقد الخامس من العمر وبها آثار طعن في الجسم ولا يوجد آثار تكسير في الشقة أو أي بعثرة في محتويات الشقة.

وتبين من المعاينة المبدئية أن الجاني تمكن من الدخول بطريقة مشروعة إلى مسرح الجريمة.

وكشفت تحريات مباحث بولاق الدكرور برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس المباحث، من خلال جمع المعلومات وتفريغ الكاميرات المتواجدة بمحيط الشقة تواجد ابن شقيقتها شاب في العقد الثالث من العمر قبل حدوث الواقعة، وأن المجني عليها كانت تدخر بعض المشغولات الذهبية والأموال داخل الشقة، وكان على علم بذلك وانتهز المتهم فرصة جلوس المجني عليها بمفردها وتخلص من الضحية واستولى على المشغولات الذهبية.

تم استصدار إذن من النيابة العامة وبإعداد عدة أكمنة بالتنسيق مع مباحث القاهرة وألقي القبض على المتهم وبمناقشته اعترف بالواقعة وأن الجريمة ارتكبها بهدف السرقة وتم تحرير محضر وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.