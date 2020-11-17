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عاجل.. إصابة زوجة صلاح من يومين وحالتها مستقرة.. والأسرة كانت تسعى للتعتيم

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
12:04 ص | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
محمد صلاح وزوجته

محمد صلاح وزوجته

كشفت مصادر مقربة من أسرة اللاعب الدولى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي وليفربول الانجليزي، أن زوجة اللاعب حالتها الصحية مستقرة، وفي عزل داخل غرفة في نفس فيلا التجمع.

واوضحت المصادر، أن إصابة ماجي نفس إصابة زوجها حيث لم تظهر عليها أي أعراض وأنها تخضع لبروتوكول علاج كورونا، وليس هناك أي نية في سفرها إلى زوجها في الجونة، وان الإصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها منذ يومين، وكانت هناك محاولات للتعتيم على الأمر، وأنها بصحة جيدة ومستقرة وتخضع للرعاية الطبية اللازمة.

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