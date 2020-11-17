عاجل.. إصابة زوجة صلاح من يومين وحالتها مستقرة.. والأسرة كانت تسعى للتعتيم

كشفت مصادر مقربة من أسرة اللاعب الدولى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي وليفربول الانجليزي، أن زوجة اللاعب حالتها الصحية مستقرة، وفي عزل داخل غرفة في نفس فيلا التجمع.

واوضحت المصادر، أن إصابة ماجي نفس إصابة زوجها حيث لم تظهر عليها أي أعراض وأنها تخضع لبروتوكول علاج كورونا، وليس هناك أي نية في سفرها إلى زوجها في الجونة، وان الإصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها منذ يومين، وكانت هناك محاولات للتعتيم على الأمر، وأنها بصحة جيدة ومستقرة وتخضع للرعاية الطبية اللازمة.