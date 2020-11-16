القصة الكاملة لنقل محمد صلاح من فندق العزل للجونة: سافر في سيارة معقمة

منذ أيام قليلة، أثار خبر إصابة اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزى، بفيروس كورونا، جدلًأ كبيرًا بين متابعيه ومحبيه، وبدا ذلك خلال الحديث عن الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعرض "صلاح" للإصابة عقب أيام قليلة من حضوره حفل زفاف أخيه في مصر، على الرغم من حرصه على حضور الفرح مرتديًا "الماسك"، تجبنًا لنقل العدوى، وكان ذلك قبل مباراة منتخب مصر مع نظيره التوجولي بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2021، ما تسبب في غيابه عن المباراة التي فاز بها الفراعنة 1-0.

وحصل محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، على تصريح طبي بمغادرة مقر الفندق الذي يتواجد به لإقامة العزل الطبي بعد إصابته، حيث توجه إلى الجونة لاستكمال فترة العزل الطبي هناك، وذلك بعد التشاور مع المسؤولين عن العزل الصحي والحصول على موافقتهم.

وقال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، والمُشرف الطبي على علاج محمد صلاح، إن صلاح حصل على موافقة طبية للانتقال من مكان إقامته بأحد فنادق القاهرة إلى الجونة، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكشف حسني لـ"الوطن"، أن اللاعب الدولي سافر في سيارة خاصة معقمة، ومعه سائق خاص يرتدي زيًا طبيًا لحمايته، موضحًا أنه يتم المتابعة الدورية لحالة اللاعب، مؤكدًا استقرار الحالة، وعدم ظهور أي أعراض.

وقال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الناس يكرهون القيود، وهذه طبيعة بشرية، مشيراً إلى أنه تلقى مكالمة من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، من أجل رعاية اللاعب الدولي، مؤكدًا أن اللجنة قامت بتقييم الحالة حيث كان يعاني من بعض الآلام في الجسم، ولكن حالته الصحية مستقرة، وسيجرى مسحة نهاية الأسبوع.

وتابع "حسني"، في تصريحات تليفزيونية نتعامل مع الحالة المصابة للاعب، وأجرينا الحزمة العاجلة وذهبنا مستشفى دار الشفاء، قائلا: "عملنا الإشعة المقطعية وكانت سلمية، وكان هناك نقص بسيط في كرات الدم البيضاء".

وأكمل رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، "بعدها بدأنا في صرف العلاج الخاص ببروتوكول فيروس كورونا، ووضعنا العلاج الذى نثق فيه وأرسلنا تقرير لنادى ليفربول وحالة اللاعب جيدة للغاية وهو فى منتهى التعاون".

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إلى أن اللجنة شرحت للاعب حالته الصحية، وأنه يستطيع السفر إلى الخارج وفي اليوم الخامس من بداية العلاجي سيجري مسحة طبية أخرى.

وكشف شعبان بسطاوي، مدير العلاقات العامة باتحاد الكرة، أن نجم ليفربول الإنجليزي حصل على موافقة طبية لمغادرة الفندق واستكمال العزل الطبى في الجونة، مشيراً إلى أن اللاعب توجه إلى الجونة بسيارة خاصة، حيث يجري مسحة طبية جديدة فى أحد المستشفيات بالغردقة، للتأكد من الشفاء قبل السفر إلى إنجلترا.

فيما كشفت مصادر مُقربة من اللاعب، إن اللاعب يقيم في مسكن خاص به بالجونة، لـ4 أيام، حتى موعد إجراء المسحة الثانية المقرر الخميس المقبل، لبيان سلبيتها أو استمرار إيجابيتها.