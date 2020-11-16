طبيب: محمد صلاح قد يكون جاء حاملا لفيروس كورونا من إنجلترا

قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ الفيروسات بجامعة زويل، إنه من الوارد أن يقوم شخص بمسحة "بي سي آر" لكشف فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ويكتشف أنه سلبي في مسحة وإيجابي في مسحة أخرى، متابعا أن ذلك يكون بسبب تداول المادة الحساسة التي يتكون منها الفيروس بشكل خاطئ ومخالطتها لشخص مصاب إلا أن ذلك نادر الحدوث.

وأضاف "الشبيني" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية “cbc” ويقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، أن الأشخاص الذين لا يظهر عليهم الأعراض ينقلون الفيروس بشكل أسرع، لافتا إلى أن اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، لم تظهر عليه الأعراض لقوة جهازه المناعي وعلق "مش بحسده" بس الرياضيين بشكل عام مناعتهم أقوى من الأشخاص العادية الذين لا يمارسون الرياضة ورجح أن يكون صلاح حاملا للفيروس من بريطانيا التي تشهد انتشارا مروعا للفيروس وإغلاقا كاملا في البلاد وتخبط الأوضاع الاقتصادية هناك.

يذكر أن اتحاد الكرة أعلن إصابة صلاح بفيروس كورونا بعد يوم واحد من فرح أخيه في إحدى الفيلات الخاصة في منطقة العبور رغم اتباع اللاعب الإجراءات الاحترازية المتمثلة في ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي واستخدام أدوات النظافة الشخصية، وتغيب اللاعب علىإثر مرضة عن مباراة منتخب مصر أمام منتخب توجو والتي أقيمت أمس ضمن منافسات الصعود إلى كأس الأمم الإفريقية 2021 والتي ستقام في الكاميرون.

وعلى إثر إصابة اللاعب تم احتجازه في منطقة الجونة بعد أن كان في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة لتلقي العلاج له وفقا للبروتوكولات المتابعة مع منع التواجد الإعلامي أمام المكان المتواجد فيه وسط توقعات بعودته إلى المملكة المتحدة لاستكمال منافسات الدوري الإنجليزي مع فريقه ليفربول نهاية الشهر الجاري بعد تعافيه من كورونا وإجراء مسحة جديدة له تؤكد سلبية النتائج وشفاءه من الفيروس.