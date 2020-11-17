أستاذ بهارفارد: طفرة هائلة في تصنيع اللقاحات ضد كورونا وصعب إنتاج دواء

قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الأمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، إن إنتاج شركة مودرنا للقاحات المضادة لفيروس كورونا بعد لقاح شركة فايزر دليل على أن هناك تطورا سريعا في إنتاج اللقاحات وتتم في فترة وجيزة، خاصة أن لقاح شركة مودرنا سيتم حفظه في درجات عادية كدرجات التبريد المستخدمة في الثلاجة إلا أن لقاح فايزر يحتاج تخزين في 70 درجة تحت صفر.

وأضاف "حمدي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على فضائية "cbc"، أن منظمة الصحة العالمية لديها بروتوكول يجبر الدول التي يظهر فيها فيروس بإعطاء نسخة من الفيروس للدول الأخرى من أجل العمل على إنتاج لقاح مضاد، مشيرا إلى لقاح شركة مودرنا يتم على مرتين ويتم إعطاء الجرعة الثانية بعد 28 يوما بينما الجرعة الثانية من فايزر تُعطى بعد 21 يوما فقط.

وأثنى على موقف الحكومة المصرية التي تتواصل مع الشركات المنتجة للقاح من أجل توفير للقاحات في ظل منافسة شرسة دولية للحصول عليه، خاصة أن القطاع الصحي سيكون أول المستفيدين من اللقاح على مستوى دول العالم.

وألمح حمدي إلى أنه لم يظهر دواء يعالج كورونا حتى الآن واقتصر الأمر على تصنيع لقاح لأن الفيروسات مختلفة عن البكتيريا التي يمكن قتلها سريعا لكن الفيروسات قتلها في منتهى الصعوبة لأنها ليست كائنا حيا ولا تعيش خارج الجسم وتتكاثر داخل أجسام الكائنات الحية إلا أنه يمكن التحكم في مستوى تكاثر الفيروس لذا يجب علاج أي مصاب بالكورونا قبل بداية الأعراض للإسراع من عملية شفائه وهذا ما يجب فعله مع لاعبي منتخب مصر المصابين بالفيروس محمد صلاح ومحمد النني.