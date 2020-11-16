عاجل.. إصابة زوجة صلاح بفيروس كورونا ومكة بخير

كشف مصدر مقرب من أسرة اللاعب الدولي محمد صلاح، عن إصابة زوجته ماجي بفيروس كورونا، وذلك منذ يومين وحاليا في عزل صحي في التجمع بالقاهرة.

وأوضح المصدر، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن زوجة اللاعب لم تظهر عليها أعراض فيروس كورونا، وان كانت نتيجة المسحة إيجابية، وهي حاليا في عزل عن الأسرة، وان ابنتيها مكه وكيان بخير، وجميع أفراد الأسرة بخير وتم عزلها في التجمع بالقاهرة، ولم تسافر الى زوجها في الجونة.