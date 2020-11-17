القصة الكاملة لفضيحة تسهيل الدعارة داخل مدرسة بالفيوم

أثارت واقعة قيام الأهالي بضبط أربعيني وبرفقته فتاة خلال ممارستهما الرذيلة داخل أحد فصول المدرسة الثانوية الصناعية بسنورس، غضب أهالي محافظة الفيوم، الذين استنكروا عدم قيام الأمن بتحرير محضر بالواقعة ومعاقبتهم لمنع تكرار تلك الواقعة، وليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه تكرار ذلك الفعل المُشين وتدنيس تلك الأماكن المخصصة للعلم.

تعود تفاصيل الواقعة إلى ملاحظة عدد من الشباب لتكرار دخول أربعيني تليه فتاة إلى المدرسة عقب خروج المدرسين والطلاب، وتكرر ذلك كثيرًا فاتفق مجموعة من الشباب على مراقبة المدرسة، وترصدوا لهم حتى قرروا اقتحام المدرسة واكتشاف ما يحدث بها، وتم ضبط الرجل والفتاة في وضع مخل بداخل أحد الفصول، وتبين أنّ موظف أمن سهل دخولهما مقابل مبلغ مالي، بعد خروج الطلاب من المدرسة وذهاب المعلمين إلى منازلهم، وأنه طلب من زملائه في الأمن بدعوى التسهيل مغادرة خدمته وتركه يحرس بمفرده بدعوى التسهيل عليهم وعدم إرهاقهم.

وأكد أحد المدرسين بالمدرسة الفنية الصناعية بسنورس محل الواقعة، رفض ذكر اسمه، إنّ مسؤول أمن المدرسة م . أ (52 عامًا)، كان يسهل الدعارة لشخص يدعى س . أ (45 عامًا)، مع فتاة من مدينة الفيوم بمقابل مالي، حيث كان يسمح لهما بممارسة الرذيلة داخل الفصول عقب خروج الطلاب والمدرسين والذهاب إلى منازلهم.

وأشار إلى أنّ هناك شبابا من محيط المدرسة لاحظوا تكرار حضور الرجل والمرأة ودخولهم المدرسة بشكل متكرر، وشكوا في أمرهما وبدأوا المراقبة، حتى قرروا اقتحام المدرسة اليوم ومعرفة ما يحدث بداخلها، ووجدوا الطرفين في وضع مخل داخل أحد الفصول بالمدرسة، فاعتدوا عليهم بالضرب وأخذوا ملابسهم الداخلية، واستعانوا بالجيران لمنعهم من الهرب، كما أبرحوا الرجلين والمرأة ضربًا، وحبسوهما داخل المدرسة وأبلغوا الشرطة التي جاءت على الفور وضبطت الرجلين، في حين هرّب أحد الأهالي الفتاة في "توك توك" تاركةً ملابسها الداخلية بعدما تجمهر الشباب حولها وحاولوا النيل منها بعد إبراحها ضربًا.

وكشف المدرس عن أنهم تناقشوا مع باقي مسؤولي الأمن حول عدم التزامهم بخدمتهم في حراسة المدرسة فأكدوا أنّ زميلهم "المتهم" كان يلح عليهم في الذهاب إلى منازلهم والارتياح من عناء المبيت داخل المدرسة، وأنّه سيقوم بالحراسة بمفرده نظرًا لكونه ليست لديه مسؤوليات ولن يذهب للمنزل.

قرر محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إحالة إدارة وعمال مدرسة سنورس الثانوية الصناعية إلى التحقيق، حول واقعة قيام مسؤول أمن المدرسة بتسهيل "الدعارة" مقابل مبالغ مالية بداخل فصول المدرسة عقب خروج الطلاب والمدرسين.

وأشار عبد الله في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إلى أنّ "مسؤول الأمن" تم القبض عليه وإحالته للنيابة العامة، وسيتم اتخاذ اللازم معه حين خروجه من النيابة، حين الانتهاء من التحقيق في الواقعة وتقرير العقوبة اللازمة له.

وأكد مصدر أنّه لم يتم تحرير محضر بالواقعة نظرًا لوصول الشرطة إلى مكان الواقعة متأخرًا بعد هروب الفتاة والرجل الذي كان برفقتها ولم يتم العثور سوى على العامل بالإضافة لعدم وجود أدلة أو شهود حيث قال الجميع إنها كانت مشاجرة ولم تكن واقعة تسهيل دعارة، وأنّه تم القبض على العامل لأنّه بالكشف عليه تبين أنّه متهم في قضايا أخرى وعليه أحكام ولكن لا يتم التحقيق معه بخصوص تلك الواقعة.