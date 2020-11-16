مستشار الرئيس يراجع جاهزية المستشفى الجامعي بالفيوم

تفقد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مستشفى الباطنة الجامعي، اليوم، للوقوف على مدى جاهزيته واستعداداته لاستقبال الحالات الإيجابية من المصابين بفيروس "كورونا"، في ختام زيارته للجامعة.

الجدير بالذكر، أنّ المستشفيات الجامعية بجامعة الفيوم استقبلت العديد من المصابين بفيروس كورونا، كما قامت بتخصيص أقسام كاملة للحجر الصحي، خلال الفترة من شهر أبريل وحتى نهاية شهر يوليو من هذا العام.

وكان مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، حاضر في ندوة "مستجدات فيروس كورونا وطرق الوقاية" وخلال الندوة، ثمّنّ الدكتور محمد عوض تاج الدين جهود الدولة المصرية في التعامل مع وباء كورونا بكل احترافية وجدية بتشكيلها خلية أزمة برعاية وتوجيهات القيادة السياسية، وقبل ظهور المرض في مصر مشيدًا بدور الكوادر الطبية البشرية التي مثلت العمود الفقري للتعامل مع هذه الأزمة بالإضافة إلى البنية التحتية الجيدة المتاحة بالقطاع الطبي المصري.

وأوضح أنّ هناك بعض الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية بمجرد إعلان منظمة الصحة العالمية عن فيروس كورونا كوباء ومنها استدعاء الجالية المصرية من مدينة ووهان بالصين ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمطارات والموانئ المصرية بالإضافة إلى توفير الأدوية والأجهزة الطبية والتمويل اللازم لدعم القطاع الطبي في مصر والذي بلغ مائة مليار جنية مصري، مشيدًا بدور الجامعات خلال الأزمة بتجهيز المستشفيات الجامعية والمدن الجامعية وتحويلها إلى مستشفيات عزل.

وأضاف أن فيروس كورونا المستجد مرض صعب ومستجد لذا فالجسم لا يستطيع مقاومته كما أنه سريع الانتشار والوسيلة الوحيدة المؤثرة للوقاية منه هي الحماية الشخصية واتباع الإجراءات الاحترازية والنظافة الشخصية والمحافظة على التباعد الاجتماعي لأننا ما زلنا في الأزمة بالرغم من تناقص الأعداد ولكن علينا إتخاذ الحذر خلال الفترة المقبلة.