صلاحية ونقل وآلية عمل.. أوجه الشبه والفرق بين لقاحي "فايزر" و"موديرنا"

شهدت الآونة الأخيرة ظهور لقاحات تحارب وجود فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد وقت طويل من الأبحاث والتجارب من أجل القضاء على عدو البشرية، وآخرها لقاح "موديرنا"، الذي أعلنته شركة "موديرنا" الأمريكية، في بيان أمس الاثنين، لافتة إلى أنَّ لقاحها لفيروس كورونا "أظهر فاعليته الأساسية بنسبة 94,5%".

قبل "موديرنا" ظهر لقاح آخر وهو "فايزر" والذي أعلن أنّ فاعليته تصل إلى 90% قبل أيام، سيكون متاحا بعد انتهاء التجارب السريرية والاعتمادات المطلوبة، فضلا عن التأكد من عوامل السلامة والأمان المرجح أن تتحقق في الأسبوع الثالث من نوفمبر.

أوجه الشبه والفرق بين لقاحي "فايزر" و"موديرنا"

يتشابه اللقاحان من الناحية العلمية في آلية العمل كثيرا، بينما يختلف الاثنان عن الأنماط السائدة التي تتبعها اللقاحات المعتادة، كما يتكون اللقاحان من قطع صغيرة من الحمض النووي "mrna" التي تحفز الجسم على إنتاج البروتين الموجود على سطح كورونا.

وتعليقًا على هذا الشأن قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بكلية الطب بجامعة عين شمس، إن اللقاحين ينتميان لذات النوع من الفاكسين يسمى ماستجر "آر إن إيه" والذي يعمل على الحمض النووي.

وأضاف "عقبة" لـ"الوطن"، أن لقاح موديرنا يختلف عن فايز في مسألة التخزين ويتفوق عليه، حيث يحتاج الأخير إلى درجة حرارة "سالب 70"، بينما يحتاج لقاح موديرنا درجة حرارة "سالب 20"، وهو ما يجعله قابلا للتخزين في الثلاجة العادية، وبالتالي لقاح له الأفضلية في عملية النقل بين المرضى.

كما أشار رئيس أقسام الباطنة والمناعة بكلية الطب بجامعة عين شمس، إلى أن اللقاحين يستخدمان الهندسة الورائية لحقن جزء من الشفرة الجينية، من أجل أن ينتج جسم المريض الشوكة البروتينية، وبالتالي تتكون الأجسام المضادة.

وتابع أن هناك فرقا آخر بين اللقاحين، حيث إن موديرنا صالح لمدة 30 يوما، أما فايزر فيظل صالحا لمدة 5 أيام فقط.

وأعلنت "موديرنا"، أن لقاحها يوفر حماية قوية ويعطي بارقة أمل وسط وضع قاتم عقب ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وحول العالم.