إصابة رئيس تمريض مستشفى أسوان للعزل بـ كورونا: لم أتعامل مع المرضى

كشفت سعاد عبدالرحيم رئيس التمريض مستشفى أسوان للعزل الصحي، كواليس إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت "سعاد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن هناك حالات كثيرة بدأت في التردد على المستشفى، مشيرة إلى أنها تعمل في مستشفى عزل ولكنها لا تتعامل مع الحالات المصابة وأن عملها كرئيس للتمريض يقتصر على تنظيم العمل وتنسيقه بين الممرضات.

وأوضحت عبدالرحيم أن الحالات بدأت في الزيادة بدأ من أول الشهر، مشيرة إلى أنها بدأت تشعر بأعراض سخونة ورعشة وآلام في البطن وارتفاع في درجة الحرارة وأنها تواصلت مع الأطباء وأشاروا عليها بعمل أشعة مقطعة وتبين وجود مشاكل في الرئة وأجرت المسحة بعدها وتبين إيجابيتها لفيروس كورونا.

وأشارت إلى أنها اطمأنت على أسرتها وأنهم لم يصابوا بالفيروس، مؤكدة أنه تم عمل مسحات لزملائها الممرضات ولم تصب أي واحدة منهم بكورونا، لافتة إلى أنها قد تكون أصيبت بسبب أحد المرضى.

ونصحت رئيس التمريض بمستشفى أسوان المواطنين بالحيطة والحذر خاصة في فصل الشتاء والالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي لعدم إصابتهم بالفيروس.