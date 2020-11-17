محافظ الغربية: 6 ممن حضروا فرح شقيق محمد صلاح مصابين بأعراض كورونا

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن فريق من الطب الوقائي توجه لقرية نجريج وحصروا الأشخاص الذين حضروا الفرح مع نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح والذي أصيب بفيروس كورونا وعددهم 68 فردا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه تم إجراء الكشف الطبي والفحوصات الظاهرية عليهم، لافتًا إلى أنه تم حصر 6 أفراد تظهر عليهم أعراض اشتباه لفيروس كورونا.. "أعراض مشابهة للإنفلوانزا وللاحتياط تم عزلهم وإعطائهم الأدوية طبقا لبروتوكول وزارة الصحة".

ولفت إلى أنهم يعانون من التهاب في الحلق وسعال وارتفاع في درجة الحرارة وأن الأعراض تختلف من شخص لآخر.

وكشف رحمي أنه تم تطهير قرية نجريج مسقط رأس محمد صلاح وأنه يتم تظهيرها بشكل يومي وكذلك القرية المجاورة لها، مشيرًا إلى أنه تم التشديد عليهم بعدم الخروج من منازلهم.

وأكد رحمي وجود متابعة مستمرة للمجموعة التي كانت متواجدة في الفرح: "ربنا يطمنا عليهم ويتم شفائهم"، مشيرًا إلى أنه حال حدوث تطور في الأمور سيتم نقلهم للمستشفى وإجراء إشاعات مقطعية وتحاليل لهم للتأكد من إيجابية إصابتهم بالفيروس، مشددًا على أن حالتهم مطمئنة.