أستاذ أمراض مناعة: احتكار أي لقاح لفيروس كورونا نوع من الغباء

قال الدكتور عبد الهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بمستشفى روبرت وود جونسون الجامعي بنيوجيرسي، إن الاتفاقيات الدولية تحكم توزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" على دول العالم كما أنها تمنع الاحتكار، موضحًا أن دول العالم تسعى للانتهاء من الوباء بشكل أسرع.

وأضاف "خضر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أن الحالة الحالية وباء عالمي واحتكار اللقاح من أي دولة نوع من الغباء، موضحًا أن إعلان الشركة الأمريكية "موديرنا" أن فعالية لقاحها بلغت 94,5% دليل على الأمل، وأن اقتراب النتائج بين لقاح موديرنا وفايزر، دليل على أن نتائج الأخيرة محل ثقة.

وأوضح أستاذ أمراض الباطنة والمناعة، أن نوع اللقاح لن يفرق بالنسبة للمريض، ولكن المسألة تتعلق بتخزين اللقاح وشحنه من أجل إعطائه للمرضى، فالفاعلية بالنسبة للقاحى "فايزر" و"مودرنا" يتشابهان بشكل كبير، وهذا يعطى بارقة أمل للوقاية من الفيروس فى الفترة المقبلة، "كل ما تكبر نسبة الناس اللى هتاخد المصل على مستوى العالم، كل ما هنقدر نقضى على الفيروس بشكل أسرع".

وأشار إلى أنه حتى الآن لم تعلن أى شركة منتجة للقاحات حتى الآن عن الفترة الزمنية للوقاية من الفيروس بعد التطعيم باللقاح، مردفا: "مصاريف النظام الصحى فى أمريكا بالمليارات، ورغم ذلك يعد فشلهم فى حماية المواطن الأمريكى من هذا الوباء هو وصمة عار كبيرة لديهم".