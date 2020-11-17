اليوم.. جلسة مباحثات بين مصر والكونغو لتعزيز التعاون في مجال الري

تعقد اللجنة الفنية الاستشارية بين مصر والكونغو اليوم، اجتماعها بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وكلود نياموجابو بازيبو وزير البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والري، وذلك في إطار الزيارة التى يقوم بها الوزير الكونغولى والوفد المرافق له للقاهرة هذا الأسبوع.

وأوضح الدكتور عبدالعاطى، أنه سيتم عقد اجتماعات اللجنة الفنية الاستشارية بين البلدين في دورتها الثامنة على مدار يومين والتي تأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التشاورية الناجحة بين الجانبين لمناقشة موقف المشروعات المشتركة والمشروعات الجديدة المقترحة في مجال الموارد المائية والرى والخروج بالتوصيات والإجراءات التنفيذية اللازمة تمهيداً لعرضها على وزراء المياه في البلدين في الاجتماع الوزارى المقرر عقدة بنهاية الأسبوع الجاري، كما سيقوم الوزير الكونغولي بزيارة للمركز القومي لبحوث المياه، وذلك في إطار تعزيز التعاون البحثى بين الجانبين.

وتأتي هذه المباحثات في إطار تعزيز التعاون الدائم والتواصل المستمر مع دول حوض النيل بصفة عامة ودولة الكونغو الديمقراطية بصفة خاصة، وفي ضوء دعم مصر لأشقائها من دول حوض النيل بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة بدول حوض النيل وبما يحقق الرفاهية لشعوب هذه الدول.

وقد أعرب رئيس الوفد الكونغولي عن سعادته بحفاوة الاستقبال والتواجد في القاهرة وتقديره لما تقوم به مصر من مجهودات لتعزيز أواصر التعاون مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.