بمقدم 48 ألف جنيه.. فرصة لطلاب الجامعات للحصول على وحدة سكنية

بشرى سارة لطلاب الجامعات، فوق سن الـ21 عاما؛ إذ أتاح لهم الإعلان الـ 14، الفرصة في التقديم والحصول على وحدة سكنية، ضمن الوحدات التى تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ويشترط على الراغب فى الحصول على وحدة سكنية من ضمن الإعلان الـ14، أن يكون يعمل بأي وظيفة، حتى إذا كانت حرة، ومن ثم يستطيع أن يقدم الورق الخاص بالتقديم، وسحب كراسة الشروط.

وفى حالة أن يكون الطالب الراغب في التقديم، يعمل بوظيفة حرة، فعليه أن يتقدم بوثيقة من أي مكتب محاسبة تثبت الدخل الشهري له، وفقا للرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، مي عبدالحميد.

ويضم الإعلان الرابع عشر 25 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل، بمساحات 100 متر مربع، و110 و120 مترا مربعا، و100 ألف وحدة سكنية أخرى بمساحة 90 مترا مربعا لمحدودي الدخل، بمقدم حجز يبدأ من 48 ألف جنيه، ويختلف طبقا للمساحة المطروحة للوحدة.

شروط الحصول على وحدة سكنية ضمن طرح الإعلان الـ14:

1- أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصري الجنسية.

2- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما، ولا يزيد على 50 في تاريخ نهاية الإعلان.

3- يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 1500 جنيه، بدلا من 1300 جنيه في الإعلان السابق.

4- الحد الأقصى لدخل الأسرة 6 آلاف جنيه شهريا، بدلا من 5700 جنيه.

5- الحد الأقصى لدخل العزب 4500 جنيه شهريا، بدلا من 4200 في الإعلان السابق.

6- وصول قيمة الدعم إلى 60 ألفا، بدلا من من 40 ألف جنيه للمتقدم يتم تحديدها، وفقا للدخل وسن المتقدم.

7- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

8- لا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

9- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني، أو دعم من المشروع القومي للإسكان، أو إحدى الجهات العامة، التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

10- يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة.