الإعلان الـ14.. أسعار شقق الإسكان الاجتماعي بمساحة تبدأ من 100 متر

25 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل بمساحات 100 متر مربع و110 مترًا مربعًا و120 مترًا مربعًا، و100 ألف وحدة سكنية أخرى بمساحة 90 مترًا مربعًا لمحدودي الدخل، ويختلف مُقدم جدية الحجز باختلاف المساحة المطروحة للوحدة، ضمن الإعلان الـ14 لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

على أن تقوم هيئات البريد المُميكنة ببيع كراسات الشروط مقابل 150 جنيهًا للكراسة و400 جنيه مصروفات إدارية لكل كراسة، يتم شرائها للتقديم في الإعلان الرابع عشر.

"الوطن" تستعرض أسعار ومساحات وحدات الإسكان الإجتماعي، ضمن الإعلان الـ 14، وفقا لتصريحات الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد.

أسعار ومساحات وحدات الإسكان الاجتماعى في الإعلان الـ14:

- سعر مُقدم حجز الشقة بمساحة 100 متر مربع، 48 ألف جنيه على أن يصل إجمالي سعر الوحدة إلى 471 ألف جنيه.

- سعر مُقدم حجز الشقة بمساحة 110 مترًا مربعًا، 51 ألف جنيه على أن يصل إجمالي سعر الوحدة إلى 503 ألف جنيه.

- سعر مُقدم حجز الشقة بمساحة 120 مترًا مربعًا، 55 ألف جنيه على أن يصل إجمالي سعر الوحدة إلى 546 ألف جنيه.

من المُمكن أن تزيد أسعار الوحدات بنسبة 10% كحد أقصى على أن يتم تسليم جميعها خلال 36 شهرًا.

شروط التقديم في الإعلان الـ14:

1- أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

2- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، ولا يزيد على 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

3- يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 1500 جنيه، بدلا من 1300 جنيه في الإعلان السابق.

4- الحد الأقصى لدخل الأسرة 6 آلاف جنيه شهريا، بدلا من 5700 جنيه.

5- الحد الأقصى لدخل العزب 4500 جنيه شهريا بدلا من 4200 في الإعلان السابق.

6- وصول قيمة الدعم إلى 60 ألفا بدلا من من 40 ألف جنيه للمتقدم يتم تحديدها، وفقًا للدخل وسن المتقدم.

7- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

8- لا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

9- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

10- يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة.