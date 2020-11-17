3 خطوات لإجراء الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين خلال 15 يوما

تتيح بوابة مصر الرقمية بالتعاون مع وزارة التموين، طريقة استخراج بطاقة جديدة من خلال فصل اجتماعي من بطاقتك التموينية الحالية، خلال 15 يوما عمل.

وشرحت بوابة مصر الرقمية بالتفصيل الخطوات عن طريق فيديو، وذكرت سبب الفصل، ويرصد التقرير التالي الخطوات المطلوبة للفصل الاجتماعي:

الخطوة الأولى

- الاسم الرباعي.

- صلة القرابة.

- عدد الأفراد.

- رقم البطاقة التموينية.

- المحافظة.

- المديرية.

- الإدارة التموينية.

- مكتب التموين.

الخطوة الثانية

- تعديل البيانات.

- عرض البيانات السابقة.

- اختيار المحافظة.

- رقم الشقة.

- الدور.

عرض البيانات الجديدة.

- اختيار المحافظة.

- رقم الشقة.

- الدور.

الخطوة الثالثة

- طريقة السداد.

- السداد بالبطاقات.

- شبكات التحصيل.

طريقة الاستلام: يتم الاختيار عن طريق الشحن إلى المنزل أو الإرسال إلى أقرب مكتب تموين.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، إطلاق 4 خدمات للسجل التجاري على بوابة الحكومة الإلكترونية، وهي: الاستدلال، والاستعلام، وعدم الالتباس، ومستخرج رسمي، اعتبارا من شهر نوفمبر الجاري، تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، وفي إطار تيسير الحصول على الخدمات.

وأعلنت وزارة التموين أنه في حالة فقدان الرقم السري يمكن استعادته من خلال التوجه إلى أقرب مكتب تمويني، وملء استمارة طلب تغييره، واستيفاء كل الأوراق المطلوبة، ثم إرسال رسالة نصية إلى الأرقام المخصصة (91237 أو 9136)؛ لتلقي الرقم السري الجديد.

وأوضحت وزارة التموين، أن الأوراق المطلوبة لتغيير الرقم السري للبطاقة التموينية تتمثل في الآتي (صورة البطاقة الشخصية - صورة بطاقة التموين - نموذج تغيير الرقم السري من مكتب التموين مرفق به رقم الهاتف المسجل بالنظام - أصل البطاقة التموينية)، ويتم تقديم طلب تغيير الرقم السري، ويمكن لمقدم الطلب بعد مرور 15 يوما تقديم الطلب، أن يرسل رسالة نصية إلى 91237 أو 9136 مكتوب فيها (1)، ليتم الرد عليه بالرقم السري الجديد.