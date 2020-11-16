"التموين" تطمئن المصريين: مخزون الزيت والسكر والأرز يكفي لعدة أشهر

طمأنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين بشأن توافر السلع الاستراتيجية، مؤكّدة وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، منذ قليل، أنَّ هناك مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لدى المنافذ التموينية يكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة.

وتضم قائمة السلع الموجودة بـ"المخزون الاستراتيجي"، كما أوضحت وزارة لتموين، كلاً من الزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، والبقوليات، والشاي، وغيرها من السلع التي تصرف لأصحاب البطاقات التموينية شهرياً.

ولفتت وزارة التموين، إلى طرح الوزارة كميات كبيرة من السلع المختلفة ليختار منها المواطن صاحب بطاقة الدعم وفقاً لاحتياجات أسرته وكذلك لعدد الأفراد المقيدة على بطاقة الدعم الخاصة به.

يأتي ذلك، فيما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تداول عبوات زيت غير صالحة للاستهلاك بالمنافذ التموينية.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيانه: "تواصلنا مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول عبوات زيت غير صالحة للاستهلاك بالمنافذ التموينية".

وشدد على أنَّ جميع السلع التموينية سواء المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية أو محال البقالة التموينية أو فروع جمعيتي بما فيها الزيت آمنة وسليمة تماماً، وتخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال رصد أي مخالفة.

وناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.