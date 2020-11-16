"التموين": تخفيضات "الجمعة البيضاء" بتصريح.. والخصومات تصل إلى 60%

قال المهندس أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، إن كل الشركات والمحال التجارية متاح لها أن تتقدم بطلب بإقامة تخفيضات ضمن فعاليات "الجمعة البيضاء" في الفترة بين 23 إلى 30 نوفمبر، موضحًا: "ميقدرش يعلق لافتة التخفيضات دون الحصول على تصريح من الوزارة"، وأن نسب الخصومات في السلع المعمرة تعتبر متواضعة، لكن السلع الاستهلاكية تكون نسب الخصومات فيها قد تصل إلى 60% وفقا للطلبات المقدمة للوزارة من التجار.

وأضاف حسام الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد": "لا بد من وجود تصريح بإقامة تخفيض، وذلك بسبب وجود ما يسمى بالأوكازيون الوهمي الذي يعتبر من الممارسات الضارة بالمستهلك، بالإضافة إلى بعض ظواهر الغش التجاري وتسريب بعض البضائع الرديئة داخل الأسواق".

وأوضح، أن الأوكازيون الوهمي إحدى المخالفات الجسيمة التي تتم في فترة التخفيضات، لافتًا إلى أن فترة التخفيضات قد تشهد أيضًا تسريب بضاعة قد تكون غير صالحة ومهربة وبالتالي فهي لا تكون غير مطابقة للمواصفات.

وتابع: "رغم أن القانون ينص على أن فترات التخفيضات هي فترتين صيفية وشتوية إلا أن القانون يتيح من خلال موافقة وزير التموين بوجود منشآت خارج الفترتين، ونحن نتعامل بمنتهى السهولة واليسر مع كل المحلات والمستثمرين والشركات لأن هذا الأمر يكون مفيدًا للمستهلك".

وحول طريقة كشف "الأوكازيون الوهمي"، قال: "نحن نراقب ممارسات الأوكازيون الوهمي وغيرها، ولدينا شركاء أساسيين مثل جهاز حماية المستهلك وفي هذه الفترة نكثف الحملات الرقابية والبضاعة مجهولة المصدر، ومن يقدم على طلب تصريح الأوكازيون يرفق بأوراق الطلب مستندات دالة على السعر قبل وبعض الخصم ولأن أكثر من 90% من محلاتنا التجارية مميكنة فإن هذا الأمر يسهل الرقابة".

وأشار، إلى أن المواطن له دور في كشف الأوكازيون الوهمي: "المواطن بيبقى عارف القطع اللي هو عاوزها ومنتظرها في التخفيض وعارف سعرها قبل الخصم، والمواطن المصري أكثر وعيًا من المواطن ومفيش خوف عليه، وفي هذه الحالة يمكنه التقدم بالشكوى".