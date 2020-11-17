"التضامن والطيران" يتفقان على عرض منتجات الأسر المنتجة في المطارات

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المشتركة وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارتين.

ورحبت نيفين القباج، بوزير الطيران المدني، والوفد المرافق له، مشيرة إلى أن سمة الحكومة الحالية هو العمل المشترك بين الوزراء وبعضهم البعض، وبين الوزراء والمحافظين.

وشهد اللقاء بحث تسويق منتجات الأسر المنتجة في صالات السفر بالمطارات المصرية المختلفة دعماً لفرص التسويق، وأبدى وزير الطيران المدني موافقته واستعداده لبحث التجربة ومراقبة نجاح التجربة، كما وافق على عرض منتجات جمعية النور والأمل لرعاية الكفيفات مجانًا في كافة مطارات الجمهورية في جميع الصالات والأسواق الحرة، وذلك دعماً للجمعية ولمنتجاتها، مؤكدًا قدرتهم على إبراز منتجاتهم بشكل يعكس إبداعاتهم.

وشهد اللقاء مناقشة ملف التأمينات والمعاشات، بالإضافة إلى طرح موضوع تسهيلات سداد الإشتراكات التأمينية حتى ديسمبر 2020، وقد وعدت وزيرة التضامن ببحث متطلبات وزارة الطيران المدني مع رئيس هيئة التأمينات والمعاشات وبذل كافة الجهود للوصول لأفضل الحلول لجميع الأطراف.

وتشهد وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة ساويرس لدعم أنشطة تنمية الطفولة المبكرة، ودعم المشروعات الصغيرة للمرأة المعيلة.

وأكدت وزيرة التضامن، أن تنمية الأطفال والتحاقهم بالحضانات يؤدي إلى تنمية الاقتصاد القومي ، مشيرة إلى أن ما يلقاه الطفل من اهتمام في هذه المرحلة ينعكس على الأسرة والمجتمعات المحلية والاقتصاد بشكل عام، ويعطي فرصة أكبر للأمهات للعمل والتنمية الاقتصادية.

وأكدت أن تعطيل فترة الحضانة يعطل قوى الأم ويُعوّد الطفل على التبعية.يستهدف البروتوكول تطوير حضانات الجمعيات الأهلية لدعم العملية التعليمية في مختلف المناطق الأكثراحتياجاً.

كما يستهدف الأطفال من سن يوم إلى 4 سنوات بحضانات الجمعيات الأهلية المنفذة لأنشطة المشروع.