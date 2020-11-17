استقرار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-11-2020 في مصر

شهدت أسعار الذهب استقرارا في محلات الصاغة، مع بداية تعاملات صباح اليوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر الجاري، مقارنة بأسعار مساء أمس الإثنين، بعد أن شهدت الأسعار حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الشهور القليلة الماضية، نتيجة لتراجع الاقتصاد الاعالمي وتأثر سعر الدولار بجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتستعرض "الوطن" في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء 17 نوفمبر الحالي على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 938 و941 جنيها.

الذهب عيار 21

وتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 821 و823 جنيها.

الذهب عيار 18

تباين سعر الذهب عيار 18 بين 704 و705 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب بين 6568 إلى 6584 جنيها.

أسعار الذهب عالميا

وعقب الإعلان عن تطوير لقاح ناجح مضاد لفيروس كورونا المستجد، ظهرت تداعيات الخبر الاقتصادية سريعا على أسعار النفط والذهب والأسواق، وعلى الفور، قفزت أسعار النفط 3%، فيما فقد الذهب 20 دولارا للأونصة، وارتفع مؤشر "داو جونز" الأمريكي فوق مستويات 30 ألف نقطة يوم الإثنين، وفق سكاي نيوز.

نصائح لشراء الذهب مع انخفاض الأسعار

ووجه نادي نجيب، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، عدة نصائح للراغبين في شراء الذهب او المقبلين على الزواج، بالحرص على الشراء خلال فترات انخفاض الأسعار، إذ أنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

ونصح رئيس شعبة الذهب، الراغبين في البيع بتجنب في تلك الفترة، واستغلال أي فرصة لارتفاع الأسعار للبيع حتى يحصل المواطن على مكسب جراء بيعه، مشيرا إلى أن أسعار الذهب دائما قابلة للزيادة وغير قابلة للتراجع أو النقصان.

وحرص موقع "ويكي هاو"، على تقديم عدد من النصائح لاستثمار الذهب، إذ يعد الذهب هو الاستثمار المفضل للكثير من الباحثين عن الطرق الموثوقة للاستثمار، وكذلك الاستثمار الأكثر شهرة من بين جميع المعادن الثمينة، لأنه يسهل استبداله باستثمار آخر حال الرغبة في ذلك، نظرا لسهولة بيعه ونقله.

ووجه عدد من النصائح لراغبي الاستثمار في الذهب والتي تشمل جمع وتخزين الذهب المستعمل، إذ يعد شراء الذهب الخردة أنسب طريقة لتجنب المخاطر للاستثمار في هذا المورد، كما أنّه من الضروري أن يتم تكوين علاقة جيدة مع التجار بمحلات الرهن المحلية للتواصل معهم في حالة قدوم أي شخص يرغب في بيع مصنوعات ذهبية لا يرغب المحل في شرائها.