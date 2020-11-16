ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في نهاية اليوم.. وعيار 21 يسجل 823 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، أول أيام الأسبوع في عمل البورصات العالمية، حيث ارتفعت بمقدار يتراوح ما بين 2-3 جنيهات في الجرام.

ارتفع سعر الجرام من عيار 24 من 938 جنيهًا مقابل 941 جنيها في التعاملات الصباحية، في حين أن عيار 21 ارتفع 821 جنيهًا مقابل 823 جنيها في نهاية تعاملات اليوم.

وترصد "الوطن"، متوسط أسعار أعيرة الذهب التي وردت بنهاية التعاملات اليومية، بعد أن شهدت الأسعار ارتفاعًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية، مقارنة بالأسعار التي وردت صباح اليوم نفسه، في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، ارتفاعًا طفيفًا في نهاية اليوم، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 938 و941 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 821 و823 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 704 و705 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم الاثنين، إلى 6 آلاف و584 جنيها.

الذهب يصعد لأعلى نقطة في تاريخه عالميًا ومحليًا

وصعدت أسعار الذهب لأعلى ارتفاع في تاريخها محليًا، ليصل إلى أعلى نقطة على الإطلاق، في نهاية تعاملات الجمعة 30 يونيو الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

حيث وصل الذهب لأعلى نقطة منذ 9 سنوات، لوجود تخوفات عالمية من فيروس كورونا، إذ وصلت أسعار الذهب لأعلى نقطة لها على الإطلاق بالسوق المحلية المصرية، جاء ذلك وفقًا لما صرح به إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية.

وسجّلت أسعار أعيرة الذهب تراجعًا كبيرًا في نهاية تعاملات الاثنين الماضي الموافق 9 نوفمبر، ليخسر الجرام 38 جنيهًا، في بداية الأسبوع، بعد أن كانت شهدت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا بسبب الانتخابات الأمريكية، وما فرضته على السوق المالية من تخوفات حول الاقتصاد العالمي.