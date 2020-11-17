أوقاف الأقصر تفتتح مسجدا جديدا الجمعة المقبل بمدينة أرمنت

كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم، مدير عام مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، أن المديرية بصدد افتتاح مسجد جديد الجمعة المقبل، أنشاته الوزارة بمواردها الذاتية، في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح مساجد جديدة بالمحافظة.

وأوضح "عبد الدايم" أن قيادات المديرية ستشارك يوم الجمعة، في افتتاح المساجد التي تم الانتهاء من بنائها بالجهود الذاتية، وهو مسجد عباد الرحمن بمدينة أرمنت غرب المحافظة، بحضور قيادات الدعوة بالمديرية، وقيادات الدعوة بإدارة أوقاف بندر الأقصر وإدارة أوقاف إسنا وإدارة أوقاف أرمنت، والمواطنين والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن المساجد التي قامت المديرية افتتاحها سابقا بأماكن مختلفة ومتنوعة وإن دل هذا فإنما يدل على مدى الحرص الذى توليه وزارة الأوقاف ممثله فى مديرية أوقاف الاقصر، وكذلك رواد المساجد وأبناء المحافظة في بذل الجهد لإنشاء المساجد وتعميرها وتشييدها.

وافتتحت مديرية الأوقاف بالأقصر 3 مساجد جديدة من قبل، جميعها من تنفيذ الوزارة، من حيث موازنتها ومواردها الذاتية، في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020.

وشاركت قيادات المديرية في افتتاح مسجد "الغرز" بمدينة أرمنت، ومسجد "النور" بناحية "منشأة العماري"، في مدينة الأقصر، ومسجد "أبوزيد"، بقرية "العشي"، مركز الزينية.

وكان الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أعلن استكمال حملات التعقيم والتطهير الشاملة فى مختلف مساجد المحافظة لمكافحة العدوى بفيروس كورونا لحماية المصلين، فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة لمديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، وبناء على تعليمات الوزارة واستمرارا للعمل بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح أنه تم البدء في تلك الحملات لتعقيم وتطهير المساجد، حيث تم تكثيف أعمال التعقيم والتطهير للمساجد والمقار الإدارية التابعة للمديرية، حفاظاً على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها، مع القيام بحملة نظافة وتعقيم وتطهير للمساجد والإدارات التابعة للمديرية كل فى نطاق اختصاصه الجغرافى مع المتابعة الشخصية لمديري الإدارات لهذا الأمر والمتابعة المستمرة مع إدارة الدعوة وذلك طبقاً لتوجيهات وزارة الأوقاف.