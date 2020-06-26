شباب الرضوانية جنوب الأقصر يتطوعون لتعقيم مساجد القرية قبل إعادة فتحها

تطوع شباب مركز شباب الرضوانية يمدينة البياضية، جنوب الأقصر، اليوم الجمعة، في أعمال تعقيم وتطهير عدد من المساجد بمنطقة الرضوانية فى مدينة البياضية، وذلك استعداداً لفتح المساجد يوم غداً السبت بناءاً على قرار مجلس الوزراء بعودة الصلوات الفردية داخل المساجد.

جاء ذلك بناءاً على تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمشاركة المجتمعية والشبابية فى تطهير وتعقيم المساجد بالمحافظة.

وقام شباب المركز بتعقيم وتطهير عدد من المساجد بمنطقة الرضوانية، استكمالاً لمبادرة إدارة شباب البياضية "تطهير وتعقيم وتنظيم مكانك أفضل مما كان"، وفي إطار التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الأوقاف بشأن تنفيذ برتوكول الصحة الخاص بفتح دور العبادة، وضمن الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفى نفس السياق، أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أنه تم الانطلاق فى أعمال مكثفة للتعقيم والتطهير للمساجد والمقار الإدارية للمديرية، وذلك للمحافظة على الصحة العامة للعاملين والمواطنين، ورواد المساجد المترددين عليها بدءاً من يوم غد السبت، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة للمديرية.