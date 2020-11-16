لقاء مع شباب ملوي للتوعية بمخاطر الهجرة وعرض فرص الاستثمار بالمنيا

عقد الدكتور محمد محمود، نائب محافظ المنيا، لقاءا مع مجموعة من الشباب بمركز شباب ملوي، اليوم، ضمن أعمال مبادرة "مراكب النجاة"، لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة لتوفير فرص عمل للشباب، وجرى عرض بعض المشكلات التي تواجه الشباب واستعراض الحلول والمقترحات للقضاء على تلك المشكلات التي تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية، من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة يتم من خلالها تعظيم الإستفادة للشباب، كما تم عرض فرص العمل المتاحة للشباب داخل المحافظة.

وتفقد نائب محافظ المنيا، عدداً من القطاعات الخدمية والمشروعات القومية بنطاق مركز ملوي، ضمن تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لمتابعة سير العمل والوقوف على الاحتياجات الفعلية، ومتابعة العديد من الجوانب الإدارية ومناقشة كيفية الاستفادة من الفرص الاستثمارية من خلال عقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات مع اهالي المركز.

رافق نائب المحافظ، اللواء ا.ح احمد السايس، رئيس مدينة ملوي، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، مندي عكاشة، مدير مديرية الشباب والرياضة، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، نجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، داليا محمد مسئول وحدة حقوق الانسان بالمحافظة، وليد كمال مدير إدارة مشروعك بالمحافظة، مروان محمد مدير جهاز تنمية المشروعات، هشام على ممثل القوي العاملة.

وتفقد مصنع القناة للسكر، بحضور مجموعة من الشباب للتعرف على المصنع وفرص العمل المتاحة، كما تفقد المركز التكنولوجي التابع لمركز ملوي لمتابعة تحصيل رسوم التصالح في مخالفات البناء بالإضافة لعقد اجتماع مع فني المتغيرات المكانية لمتابعة مستجدات الاعمال، مشدداً على انه لا تهاون مع المقصرين، كما سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تفقد نائب المحافظ، محطة رفع مياه الري بقصر هور والتي تخدم أراضي قري ابشادات التابعة للمركز، لمتابعة سير العمل داخل المحطة، والتاكد من ان المحطة تعمل بكامل طاقة، وذلك في اطار تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.