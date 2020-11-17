"العربية للتصنيع" تشكل لجنة لدراسة تنفيذ مشروعات بدول عربية وإفريقية

قرر الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، تشكيل لجنة مشتركة مع إحدى الشركات المصرية العاملة في مجال الخدمات البترولية والصناعية، لدراسة تنفيذ مشروعات مستقبلية بمصر وعدد من الدول العربية والإفريقية.

"الثورة الصناعية الرابعة"

وقال "التراس"، في تصريحات صحفية له اليوم، بعد ساعات من إبرام اتفاق تعاون مع "الشركة الدولية للخدمات البترولية والصناعية"، إنَّ التعاون بين الجانبين من شأنه توفير الكثير من فرص العمل للشباب، من مهندسين، وفنيين، إضافة للتدريب على أعلى مستوى، مما سيؤدي لاكتساب العمالة المصرية المهارة اللازمة، والخبرات الحديثة وفقاً لمعايير ومفاهيم الثورة الصناعية الرابعة.

توجيهات رئاسية

وأشار رئيس "العربية للتصنيع"، لوجود توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة، واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتنفيذ المشروعات القومية التنموية.

جودة عالمية بأسعار تنافسية

وأشار إلى الاتفاق مع الشركة على التعاون والتكامل لتنفيذ المشروعات القومية والأعمال الهندسية والإنشائية والبنية التحتية، بالاستفادة من المواد والمعدات التي تنتجها الهيئة العربية للتصنيع والمصانع والشركات التابعة لها وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبأسعار السوق التنافسية.

في سياق متصل، أعرب المهندس عمرو شتا، الرئيس التنفيذي والشريك للشركة الدولية للخدمات البترولية والصناعية، عن ثقته في نجاح التعاون المشترك بين شركته، والهيئة العربية للتصنيع.

وأضاف "شتا"، حسب بيان صادر عن الهيئة العربية للتصنيع منذ قليل، أن "الهيئة" تمتلك رؤية واستراتيجية واضحة لتنفيذ المشروعات التنموية القومية بالكفاءة المطلوبة وأعلي مُستويات الجودة والسرعة في التنفيذ وتسليمها في التوقيتات المحددة.

التعاون مع "الإنتاج الحربي"

كان الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، قد أكد خلال مشاركته بالعيد القومي للإنتاج الحربي، الذي نُظم بمناسبة ذكرى إنتاج أول طلقة مصرية بحضور المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز التعاون بين "الهيئة"، و"الوزارة"، والشركات والمصانع الحكومية، وشركات القطاع الخاص، وهو الأمر الذي من شأنه الارتقاء بالصناعة الوطنية.